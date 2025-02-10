Преподаватель Новосибирского государственного университета победил во всероссийском конкурсе «Знание.Лектор»

Церемония награждения победителей четвертого сезона Всероссийского конкурса «Знание.Лектор» от Российского общества «Знание» состоялась в Национальном центре «Россия» в Москве. Победители получили по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента. В числе триумфаторов четвертого сезона конкурса — замдекана по развитию Механико-математического факультета Новосибирского государственного университета, доктор физико-математических наук Тимур Насыбуллов. В финале он прочитал лекцию «Формула Байеса как философия жизни», в которой объяснил, как эта формула может быть применима в действительности.

— Когда я узнал о конкурсе «Знание.Лектор», сразу решил, что буду участвовать в нем, чтобы проверить себя. Да, я преподаватель, и читаю много лекций — как в НГУ, так и вне стен университета. Часто выступаю перед школьниками — рассказываю им о математике. Считаю, что это очень важно для любого преподавателя. В математике, как, впрочем, и в любой другой науке, важна не только научная и исследовательская деятельность. О ней нужно еще и рассказывать. Если этого не делать, она не дойдет ни до учреждений образования, ни до технологий, ни до обычных людей. Поэтому каждый ученый должен быть немножечко шоуменом и понятным языком в доступной форме рассказывать о собственных результатах широкой аудитории.

В рамках конкурса я прочитал 8 лекций для школьников. Сразу объявил, что готов выступать в школах, и мне поступило много заявок на проведение лекций. Я рассказывал о различных интересных и полезных фактах из мира математики, о том, как математика применяется в реальных технологиях. А еще интереснее — как эта наука в забавном виде проявляется во всевозможных игрушках и головоломках, вроде кубика Рубика.

Для меня важно, что благодаря победе в конкурсе география моих выступлений расширится и меня станут приглашать с лекциями не только в школы Новосибирска и Новосибирской области, но также в другие города и регионы. Я вижу в этом особую ценность и хочу, чтобы молодые люди больше занимались математикой, потому что в дальнейшем они с помощью этой науки смогут создавать технологии будущего, — рассказал Тимур Насыбуллов.

Фото: пресс-служба НГУ