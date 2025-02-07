Новосибирская область — в топ-5 России по уровню научно-технологического развития

Ряд регионов в 2023 году значительно улучшили свои показатели по сравнению с 2022-м годом – это Самарская, Белгородская, Ярославская области, Пермский край. Новосибирская область укрепила позиции в пятерке лидеров.

Новые данные рейтинга научно-технического развития регионов России по итогам 2023 года были озвучены на заседании комиссии по НТР. Заседание состоялось под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Новосибирская область – пример технологического региона-лидера, который уверенно и планомерно наращивает свой инновационный потенциал из года в год и доказывает своё место среди центральных регионов, играющих главную роль в научно-технической повестке страны. В Новосибирской области наукой охвачены практически все сферы жизни, успешно реализуются флагманские научные проекты – СКИФ и кампус НГУ, развивается широкая линейка мер поддержки учёных и технологических предпринимателей. И мы работаем над тем, чтобы усилить эти меры и укрепить наши позиции в построении устойчивой экономики с высоким инновационным потенциалом", – прокомментировала вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Ранее госпрограмма научно-технологического развития Новосибирской области признана на Международном форуме технологического развития «Технопром-2024» одной из самых проработанных. По словам вице-губернатора Ирины Мануйловой, на форуме эксперты определяли роль регионов в реализации Стратегии научно-технологического развития РФ, рассматривали укрепление межрегионального и международного сотрудничества для импортозамещения и достижения технологического суверенитета страны. 20 пилотных регионов-лидеров рейтинга НТР в прошлом году представили свои госпрограммы научно-технологического развития. Программа НТР Новосибирской области включает: создание и развитие научно-образовательного комплекса - 20 школ и колледжей будут оснащены необходимым оборудованием для образовательных процессов в сфере разработки и производства; инновационной инфраструктуры: создание технопарков, промышленных кластеров и научных объектов, включая обновление приборной базы вузов; кооперации науки и бизнеса: реализация 9 проектов научно-промышленной кооперации, направленных на технологическое лидерство и создание новых продуктов и другие направления.

Формирование рейтинга научно-технологического развития регионов России призвано стимулировать администрации субъектов для принятия действенных мер по развитию научно-технической сферы на местах. Уточняется, что при составлении рейтинга за 2023 год значительно увеличено количество критериев, позволивших оценить технологическую независимость в каждом конкретном субъекте.

Лидерами стали:

1. Москва,

2. Санкт-Петербург,

3. Республика Татарстан,

4. Томская область,

5. Новосибирская область,

6. Нижегородская область,

7. Московская область,

8. Республика Башкортостан,

9. Свердловская область

10. Самарская область

Фото: Инесса Бахарева, НГУ