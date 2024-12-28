Уже расставляют мебель: корпус поточных аудиторий НГУ вводят в эксплуатацию

В новом здании запланировано несколько функциональных зон, в том числе библиотека «без дверей» — студенты смогут посещать ее в режиме 24/7.
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса поточных аудиторий, который относится к объектам второй очереди нового кампуса НГУ, возводимого в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов». О новости сообщает пресс-служба университета.
Общая площадь здания составляет 15 871,3 кв.м. Строительство объекта завершилось точно в срок. Занятия в новом корпусе поточных аудиторий начнутся в сентябре 2025 года.
Сибирское управление Ростехнадзора выдало заключение о том, что объект капитального строительства «Корпус поточных аудиторий НГУ» соответствует требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
В новом здании в настоящее время производится финальная уборка всех этажей, начинается ввоз и расстановка мебели. Оснащение корпуса поточных аудиторий техникой и оборудованием будет завершено во 2-м квартале 2025 года.
Корпус поточных аудиторий — это очень гармоничное, высокотехнологичное многофункциональное пространство. Здесь предусмотрены и более 20 аудиторий, в том числе и рекордных размеров для региона — на 400 человек, а также зоны для нетворкинга и досуга, где студенты смогут почитать книги, обменяться идеями по проектам, заняться своим хобби и отдохнуть, — прокомментировала вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.
Корпус поточных аудиторий — это пятиэтажное здание, в нем будет располагаться около 1700 студентов. Дизайном предусмотрено несколько зон. Во-первых, это образовательное пространство площадью больше 2 тыс. кв. м. Во-вторых, это многофункциональное пространство на 1-м этаже площадью около 2,5 тыс. кв.м. Оно включает пространство библиотеки, а также тихие зоны, коворкинги и студенческий проектный центр. В-третьих, это пространство для реализации программы дополнительного профессионального образованию площадью около 1 тыс. кв.м. Оно расположено на 5-м этаже. Корпус поточных аудиторий соединен надземным теплым переходом с действующим учебным корпусом НГУ.
— Корпус поточных аудиторий отвечает современным требованиям и запросам обучающихся и позволит создать комфортные условия для образовательной и проектной деятельности студентов. Благодаря новому зданию университет увеличит вместимость учебных площадей на 25%, что важно для нашего дальнейшего развития. Мы открываем новые образовательные программы, вводим факультативные и элективные дисциплины, также растет количество мероприятий, которые проходят на площадках университета, — прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.
Важным элементом архитектуры корпуса поточных аудиторий является атриум — это центральная открытая зона, освещаемая через зенитный световой фонарь (стеклянную кровлю или перекрытие). Стеклянное перекрытие в корпусе поточных аудиторий представляет собой светопрозрачную конструкцию в форме пирамиды.
— Стеклянный атриум, установленный на корпусе поточных аудиторий, позволит усилить естественное освещение в пространствах здания. Благодаря ему центральная открытая зона корпуса будет освещаться путем дополнительного источника света. Кроме того, данное архитектурное решение придает современному пространству уникальный вид, — сказал генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.
В основе дизайн-концепции многофункционального пространства, которое располагается на 1-м этаже, — минимализм, спокойные цвета, яркие акценты и натуральные материалы. Многофункциональное пространство будет оснащено современными технологиями, воплощая идею «умного дома»: информационные экраны будут не только в зоне ресепшена, но и в тихой зоне; будет возможность в онлайн-режиме выбирать свободные слоты для проведения мероприятий и др. В новом многофункциональном пространстве будет реализована концепция библиотеки «без дверей». Доступ в помещение будет осуществляться в режиме 24/7, здесь студенты смогут самостоятельно заниматься, работать в группах, общаться и просто отдыхать в комфортной обстановке.
Фото: Инесса Бахарева, пресс-служба НГУ
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