Уже расставляют мебель: корпус поточных аудиторий НГУ вводят в эксплуатацию

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса поточных аудиторий, который относится к объектам второй очереди нового кампуса НГУ, возводимого в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов». О новости сообщает пресс-служба университета.

Общая площадь здания составляет 15 871,3 кв.м. Строительство объекта завершилось точно в срок. Занятия в новом корпусе поточных аудиторий начнутся в сентябре 2025 года.

Сибирское управление Ростехнадзора выдало заключение о том, что объект капитального строительства «Корпус поточных аудиторий НГУ» соответствует требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В новом здании в настоящее время производится финальная уборка всех этажей, начинается ввоз и расстановка мебели. Оснащение корпуса поточных аудиторий техникой и оборудованием будет завершено во 2-м квартале 2025 года.

Корпус поточных аудиторий — это очень гармоничное, высокотехнологичное многофункциональное пространство. Здесь предусмотрены и более 20 аудиторий, в том числе и рекордных размеров для региона — на 400 человек, а также зоны для нетворкинга и досуга, где студенты смогут почитать книги, обменяться идеями по проектам, заняться своим хобби и отдохнуть, — прокомментировала вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.