В Новосибирской области появилась уникальная школа искусств со студией звукозаписи и гончарной мастерской

В Черепановском районе введена в эксплуатацию новая детская школа искусств, построенная и оснащенная по самым современным стандартам. В здании площадью почти 4 тысячи кв. м смогут получать дополнительное образование более 220 воспитанников.

По словам министра строительства Новосибирской области Дмитрия Богомолова, для Черепаново строительство ДШИ – событие знаменательное, сегодня ребятишки получают дополнительное образование в разных местах, занимаются в нескольких кабинетах местного Дворца культуры, на базе общеобразовательных школ. Открытие новой ДШИ, как крупного досугового центра, позволит объединить все направления под одной крышей.



«Новая школа искусств в Черепаново – это полноценный 3-этажный комплекс, в котором обустроены классы музыки, хореографии, звукозаписи, гончарного мастерства и анимации, зрительный зал на 150 мест. В ДШИ созданы все условия для людей разных групп мобильности – пандусы, лифты, платформа для доступа на эстраду актового зала. Совместными усилиями администрации Черепановского района и подрядной организации ООО «Корона» – объект получился нестандартным, ярким, интересным. Уверен, новая школа искусств станет местом притяжения для всех жителей Черепаново», – отметил министр.



По проекту огромное внимание в здании уделено вопросам безопасности – установлены технические системы безопасности и антитеррористической защищенности.



По словам инициатора проекта, директора районного социально-культурного центра Черепановского района Ольги Ольховик, потребность в новой школе искусств в районе очень высокая, дети активно занимаются разными видами творчества, а отдельного здания для занятий не предусмотрено.