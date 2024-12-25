Молодые новосибирские ученые создали уникальное оборудование для СКИФа

Высокотехнологичные приборы были изготовлены в лаборатории НГТУ НЭТИ.
Оборудование для станций первой очереди ЦКП «СКИФ» разработаны при поддержке правительства региона Новосибирским государственным техническим университетом НГТУ НЭТИ в рамках госпрограммы по поддержке университетов «Приоритет 2030».
Заместитель губернатора Ирина Мануйлова 24 декабря ознакомилась с новыми разработками в ходе выездной презентации. «СКИФ строится на территории наукограда Кольцово под сопровождением Правительства Новосибирской области, губернатор Андрей Травников курирует проект – на контроле каждый этап. Уже состоялся запуск линейного ускорителя – это первый этап запуска синхротрона и сегодня мы видим продолжение большой работы, сборку оборудования, которым будут наполнены станции первой очереди. Это 6 станций, каждая из которых – это набор уникального оборудования, его изготовление требует кооперации многих участников. НГТУ стал одним из основных участников – это технологический вуз, который не просто готовит инженерные кадры, но и занимается разработками для высокотехнологичной промышленности, приборостроения, а также берет на себя задачу подготовки кадров, которые будут обслуживать оборудование СКИФ. Для изготовления оборудования было создано конструкторское бюро, в которое вошли студенты вуза. Правительство Новосибирской области поддерживает данные разработки, локализованные в нашем регионе», – подчеркнула Ирина Мануйлова.
Как прокомментировал заместитель директора по научной работе ЦКП «СКИФ» Ян Зубавичус, для разработки данного оборудования требуются компетенции самых разных областей. НГТУ удалось аккумулировать все необходимые компетенции и реализовать проект в срок.
Интеграторами станций и заказчиками работ являются Томский политехнический университет и Институт сильноточной электроники. Работы включают проектирование, изготовление, монтаж и пусконаладку таких изделий, как кристальный монохроматор, блоки охлаждаемых и неохлаждаемых щелей, затвор монохроматизированного пучка и других. Для реализации этого проекта в вузе было создано конструкторское бюро, в работу которого вовлечены специалисты из разных областей: машиностроения, физики, оптики, микроэлектроники и информационных технологий, в их числе студенты НГТУ НЭТИ различных направлений подготовки. В 2024 году коллективом НГТУ НЭТИ создано восемь единиц уникального оборудования для ЦКП «СКИФ». Научно-производственными площадками проекта по разработке и изготовлению высокотехнологичного оборудования для СКИФа выступили Центр прототипирования и Центр студенческой проектной деятельности НГТУ НЭТИ.
«Выполнение работ по проектированию и изготовлению высокотехнологичного оборудования для ЦКП «СКИФ» в рамках программы «Приоритет 2030» – это амбициозная и ценная с точки зрения формирования компетенций задача для НГТУ НЭТИ. Для нас важно быть в числе первых разработчиков сложных и, подчеркну, отечественных научных приборов. Нам удалось эффективно выстроить полный цикл работ – от проектирования до изготовления. Во многом это получилось благодаря вовлечению научной молодежи в реализацию этого проекта», – отметил ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.
Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ
Комментарии (0)