Молодые новосибирские ученые создали уникальное оборудование для СКИФа

Как прокомментировал заместитель директора по научной работе ЦКП «СКИФ» Ян Зубавичус, для разработки данного оборудования требуются компетенции самых разных областей. НГТУ удалось аккумулировать все необходимые компетенции и реализовать проект в срок.



Интеграторами станций и заказчиками работ являются Томский политехнический университет и Институт сильноточной электроники. Работы включают проектирование, изготовление, монтаж и пусконаладку таких изделий, как кристальный монохроматор, блоки охлаждаемых и неохлаждаемых щелей, затвор монохроматизированного пучка и других. Для реализации этого проекта в вузе было создано конструкторское бюро, в работу которого вовлечены специалисты из разных областей: машиностроения, физики, оптики, микроэлектроники и информационных технологий, в их числе студенты НГТУ НЭТИ различных направлений подготовки. В 2024 году коллективом НГТУ НЭТИ создано восемь единиц уникального оборудования для ЦКП «СКИФ». Научно-производственными площадками проекта по разработке и изготовлению высокотехнологичного оборудования для СКИФа выступили Центр прототипирования и Центр студенческой проектной деятельности НГТУ НЭТИ.



«Выполнение работ по проектированию и изготовлению высокотехнологичного оборудования для ЦКП «СКИФ» в рамках программы «Приоритет 2030» – это амбициозная и ценная с точки зрения формирования компетенций задача для НГТУ НЭТИ. Для нас важно быть в числе первых разработчиков сложных и, подчеркну, отечественных научных приборов. Нам удалось эффективно выстроить полный цикл работ – от проектирования до изготовления. Во многом это получилось благодаря вовлечению научной молодежи в реализацию этого проекта», – отметил ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.



Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ