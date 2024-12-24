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Ректор НГУ Михаил Федорук: У нас есть уверенность, что к 2030 году кампус станет центром технологий мирового уровня

Новосибирск является одним из лидеров проекта «Создание сети современных кампусов».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел заседание рабочей группы по содействию реализации проекта «Кампус мирового уровня НГУ» в рамках национального проекта «Наука и университеты».

— Кампус строится активно, в рабочем порядке, на данный момент серьезных вопросов нет, —  отметил глава региона. 

О достижении результатов федерального проекта «Создание сети современных кампусов» Новосибирским государственным университетом рассказал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Всего в 2024 году, в рамках достижения показателей федерального проекта, выполнено более 300 мероприятий, некоторые из них были выполнены досрочно.

— В этом смысле Новосибирск является одним из лидеров федерального проекта по достижению контрольных точек и прочих мероприятий, — подчеркнул Михаил Федорук.

Создание современного кампуса НГУ включает несколько этапов. Объекты первой очереди — учебный корпус и досуговый центр специализированного учебно-научного центра НГУ, а также комплекс общежитий НГУ на 690 мест — введены в эксплуатацию в этом году.

24 июня 2024 года состоялось торжественное открытие объектов первой очереди с участием председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и Министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова. В сентябре 2024 года в новых зданиях начались занятия.

Продолжается строительство объектов второй очереди: техническая готовность корпуса поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом составляет 100%; в зданиях научно-исследовательского центра и учебно-научного центра Института медицины и медицинских технологий НГУ ведутся работы по монтажу светопрозрачных ограждающих конструкций и навесного вентилируемого фасада, их строительная готовность — 17,7% и 20,8% соответственно. 

— Если говорить про ключевые изменения университета в области образовательной политики, то в 2024 году запущены новые образовательные треки: инженерно-исследовательский трек (например, бакалавриат «Прикладные математика и физика» на Физическом факультете, магистратура «Цифровые двойники и научный инжиниринг» при поддержке ГК «Росатом» на Механико-математическом факультете), созданы новые научные подразделения IT-профиля совместно с индустриальными партнёрами, реализуются сетевые магистерские программы, также с 2022 года действует сквозная траектория совместно с Академпарком по подготовке технологических предпринимателей, — отметил ректор НГУ Михаил Федорук.

Значительный вклад в развитие кампуса НГУ вносят инновационные центры, которые работают на базе университета, — Передовая инженерная школа, Отдел аэрокосмических исследований, Центр НТИ по новым функциональным материалам, Исследовательский центр искусственного интеллекта НГУ. Направления, по которым ведутся исследования и разработки, будут представлены и получат новый импульс для развития уже на базе научно-исследовательского центра НГУ.

— У нас есть уверенность, что к 2030 году, а может, и раньше, кампус станет центром технологий мирового уровня, — резюмировал Михаил Федорук.

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