Ректор НГУ Михаил Федорук: У нас есть уверенность, что к 2030 году кампус станет центром технологий мирового уровня

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел заседание рабочей группы по содействию реализации проекта «Кампус мирового уровня НГУ» в рамках национального проекта «Наука и университеты».

— Кампус строится активно, в рабочем порядке, на данный момент серьезных вопросов нет, — отметил глава региона.

О достижении результатов федерального проекта «Создание сети современных кампусов» Новосибирским государственным университетом рассказал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Всего в 2024 году, в рамках достижения показателей федерального проекта, выполнено более 300 мероприятий, некоторые из них были выполнены досрочно.

— В этом смысле Новосибирск является одним из лидеров федерального проекта по достижению контрольных точек и прочих мероприятий, — подчеркнул Михаил Федорук.

Создание современного кампуса НГУ включает несколько этапов. Объекты первой очереди — учебный корпус и досуговый центр специализированного учебно-научного центра НГУ, а также комплекс общежитий НГУ на 690 мест — введены в эксплуатацию в этом году.

24 июня 2024 года состоялось торжественное открытие объектов первой очереди с участием председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и Министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова. В сентябре 2024 года в новых зданиях начались занятия.