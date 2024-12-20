Новосибирский центр вирусологии «Вектор» отмечает полувековой юбилей

Центр «Вектор» основан в 1974 году при поддержке Сибирского отделения академии наук СССР. Основной задачей, поставленной перед Центром, была и остается разработка средств диагностики, профилактики и лечения вирусных инфекций с использованием новейших достижений генной инженерии. За пятидесятилетнюю историю «Вектор» стал крупнейшим вирусологическим центром, научный авторитет которого признан не только в России, но и за рубежом. Его сотрудники внесли значительный вклад не только в науку, но и в систему отечественного здравоохранения. Именно ученые «Вектора» впервые в СССР методом генной инженерии создали противовирусное средство «Реаферон» на основе рекомбинантного интерферона. Также в Центре была создана и внедрена в производство единственная в стране вакцина против гепатита А. В 2020 году, в разгар пандемии ученые «Вектора» бросили вызов угрозе и в кратчайшие сроки разработали и зарегистрировали первые в России ПЦР-наборы для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, обеспечив их выпуск и оснащение ими диагностических лабораторий страны.