Новосибирский центр вирусологии «Вектор» отмечает полувековой юбилей

Ключевая задача «Вектора» — создание средств диагностики, профилактики и лечения вирусных инфекций с использованием новейших достижений генной инженерии.
В наукограде Кольцово состоялось торжественное заседание, посвященное 50-летию Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Коллектив предприятия с юбилейной датой поздравил заместитель губернатора Константин Хальзов.
«От имени губернатора Новосибирской области вас со значимой юбилейной датой – 50-летием со дня основания учреждения. «Вектор» – это, прежде всего, люди, преданные своему делу, науке. За полвека вы внесли решающий вклад в обеспечение биологической безопасности Российской Федерации. Вы разрабатывали средства диагностики, профилактики и лечения, внесли вклад в систему здравоохранения, которая внедряла ваши разработки, создали все условия для получения Кольцово статуса наукограда», – отметил он.
Центр «Вектор» основан в 1974 году при поддержке Сибирского отделения академии наук СССР. Основной задачей, поставленной перед Центром, была и остается разработка средств диагностики, профилактики и лечения вирусных инфекций с использованием новейших достижений генной инженерии. За пятидесятилетнюю историю «Вектор» стал крупнейшим вирусологическим центром, научный авторитет которого признан не только в России, но и за рубежом. Его сотрудники внесли значительный вклад не только в науку, но и в систему отечественного здравоохранения. Именно ученые «Вектора» впервые в СССР методом генной инженерии создали противовирусное средство «Реаферон» на основе рекомбинантного интерферона. Также в Центре была создана и внедрена в производство единственная в стране вакцина против гепатита А. В 2020 году, в разгар пандемии ученые «Вектора» бросили вызов угрозе и в кратчайшие сроки разработали и зарегистрировали первые в России ПЦР-наборы для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, обеспечив их выпуск и оснащение ими диагностических лабораторий страны.
Торжественное заседание стало заключительным мероприятием в рамках празднования 50-летия ГНЦ ВБ «Вектор». В 2024 году Центром заложены три памятные аллеи – на научной, вспомогательной площадках, а также в филиале, Институте медицинской биотехнологии в Бердске. На жилых домах Кольцово установлены мемориальные таблички выдающимся ученым «Вектора» – Владимиру Блинову, Станиславу Василенко, Льву Сандахчиеву, Николаю Сергееву, Эрнсту Малыгину. Также одна из улиц наукограда в августе названа в честь ученого Центра – улица Малыгина. Кроме того, в сентябре в рамках XI площадки открытых коммуникаций OpenBio был проведен научный симпозиум «Молекулярная вирусология в России: от Льва Сандахчиева до сегодняшнего дня», который собрал ученых, соратников и учеников основателя «Вектора», доктора биологических наук, профессора, академика РАН Л.С. Сандахчиева. Ученые обсудили достигнутые результаты и поделились планами научных работ, чтобы следующие 50 лет ознаменовались новыми достижениями и высокими результатами в обеспечении биологической безопасности страны.
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