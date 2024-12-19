Как поддерживают новосибирских ученых в Десятилетие науки и технологий?

Создание в регионе условий для научно-исследовательской деятельности молодых учёных, деятельность Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах, реализация программы государственных жилищных сертификатов для молодых учёных и многие другие направления мер поддержки были озвучены на заседании Совета молодых ученых и специалистов при правительстве Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников неоднократно подчеркивал важность стимулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности в регионе в рамках реализации мероприятий Десятилетия науки и технологий. Направления десятилетия отвечают целям и задачам национальных проектов и Стратегии национально-технологического развития России до 2030 года.



На заседании Совета молодых ученых, которое провела заместитель губернатора Ирина Мануйлова, также обсуждались новые форматы популяризации науки и масштабирование действующих инициатив в рамках Десятилетия науки и технологий. «Молодые ученые играют ключевую роль в развитии науки и технологий. Это неоднократно отмечал президент России, и это основа задач Десятилетия науки и технологий. Согласно последним социологическим исследованиям ВЦИОМ, которые были озвучены на IV Конгрессе молодых ученых, за последний год интерес россиян к науке вырос. Важно сохранить положительную тенденцию и продолжить популяризировать эту сферу. Правительство Новосибирской области, используя федеральные и региональные меры поддержки, создает комфортные условия для профессионального роста, участия в международных научных проектах, а также привлечения новых талантов в науку», – отметила Ирина Мануйлова.



Замгубернатора отметила, что в регионе усилена работа по популяризации науки: около тысячи молодых ученых ежегодно принимают участие в фестивалях науки, акциях «Наука рядом», выезжают с лекциями в образовательные и культурные учреждения. Также молодые ученые приняли активное участие в мероприятиях «Технопром», «Наука 0+», OpenBio, «Остров», «Архипелаг», Смарт-пинкник, «ТехноАрт», с научным стендапом, лекциями и докладами. Появляются новые форматы популяризации науки в регионе: видеоподкасты, научные флешмобы, радиопрограммы и «Бизнес-завтраки с молодыми учеными» и др. Так, предложено масштабировать циклы выездных лекций в школы в рамках проекта СО РАН «Классный учёный» и на другие регионы РФ. Поддержку также предложено оказать конкурсу «Молодой учёный года», инициированному НГАУ.