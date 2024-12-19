Линейный ускоритель запущен! В новосибирском СКИФе получили первый пучок электронов

На строительной площадке ЦКП «СКИФ» в наукограде Кольцово Новосибирской области состоялся запуск линейного ускорителя — стартовой ступени ускорительного комплекса. Именно здесь ученые получают электроны, которые группируются в пучок, затем получают ускорение и энергию 200 миллионов электронвольт. Пучок из источника электронов (электронной пушки) пролетел сквозь всю структуру линейного ускорителя (25 м), его параметры зафиксированы системой датчиков, они соответствуют проектным.



Губернатор Андрей Травников накануне подчеркнул, что СКИФ в Новосибирской области – это установка с параметрами, которые пока никто в мире не достигал. «Каждый элемент этой установки – прорывной и первый, в том числе линейный ускоритель. Наши учёные намерены доказать, что он выдаёт те параметры, которые необходимы для работы СКИФа», – пояснил Андрей Травников.

Как прокомментировала заместитель губернатора Ирина Мануйлова, практически каждый элемент «мегасайенс» установки – прорывной в своей области, в том числе линейный ускоритель. «Запуск линейного ускорителя с заданными характеристиками пучка - это большое достижение, которое стало возможным благодаря слаженным совместным действиям учёных, инженеров, строителей и органов госвласти. Мы поздравляем наших исследователей с важнейшим этапом этого беспрецедентного проекта. Уникальные характеристики нового источника СИ позволят решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий», – отметила замгубернатора.

