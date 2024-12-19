Линейный ускоритель запущен! В новосибирском СКИФе получили первый пучок электронов

По оценкам экспертов, еще никогда в мире линейные ускорители не собирались и не включались за столь короткое время.
На строительной площадке ЦКП «СКИФ» в наукограде Кольцово Новосибирской области состоялся запуск линейного ускорителя — стартовой ступени ускорительного комплекса. Именно здесь ученые получают электроны, которые группируются в пучок, затем получают ускорение и энергию 200 миллионов электронвольт. Пучок из источника электронов (электронной пушки) пролетел сквозь всю структуру линейного ускорителя (25 м), его параметры зафиксированы системой датчиков, они соответствуют проектным.
Губернатор Андрей Травников накануне подчеркнул, что СКИФ в Новосибирской области – это установка с параметрами, которые пока никто в мире не достигал. «Каждый элемент этой установки – прорывной и первый, в том числе линейный ускоритель. Наши учёные намерены доказать, что он выдаёт те параметры, которые необходимы для работы СКИФа», – пояснил Андрей Травников.
Как прокомментировала заместитель губернатора Ирина Мануйлова, практически каждый элемент «мегасайенс» установки – прорывной в своей области, в том числе линейный ускоритель. «Запуск линейного ускорителя с заданными характеристиками пучка - это большое достижение, которое стало возможным благодаря слаженным совместным действиям учёных, инженеров, строителей и органов госвласти. Мы поздравляем наших исследователей с важнейшим этапом этого беспрецедентного проекта. Уникальные характеристики нового источника СИ позволят решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий», – отметила замгубернатора.
«Запуск линейного ускорителя ЦКП «СКИФ» — очень важный этап реализации проекта. Это первая часть действующего оборудования на своем родном месте, в здании, где линейный ускоритель будет работать все время существования СКИФ. Это одна из самых сложных систем всего ускорительного комплекса СКИФ, требует самых дорогих и тонких технологий. Линейный ускоритель в значительной степени определяет качество пучка, а, соответственно, и качество самого источника синхротронного излучения СКИФ, то есть фактически определяет уровень его яркости. Запуск линейного ускорителя мы выполнили в абсолютно рекордные сроки. Никогда в мире линейные ускорители не собирались и не включались за такое короткое время. У нас ушло на это менее полутора месяцев, это беспрецедентно, обычно такие работы занимают 6-8 месяцев. Абсолютный рекорд», – прокомментировал директор ИЯФ СО РАН, академик РАН Павел Логачев.
«Мы рассчитываем, что к весне 2025 года оборудование бустерного синхротрона будет соединено с инженерными системами. Также будет установлена автоматизированная система радиационного контроля. Это позволит нам начать работу с электронным пучком в этом сегменте ускорительного комплекса. После завершения строительных работ в здании накопителя там начнется монтаж оборудования. Сейчас мы собираем и тестируем его в корпусе стендов и испытаний», – рассказал директор ЦКП «СКИФ», заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН чл.-корр. РАН Евгений Левичев.
Линейный ускоритель состоит из источника электронов (электронной пушки), ускоряющих секций, системы группировки пучка, магнитов, которые нацеливают пучок, источников питания. Синхротрон СКИФ относится к поколению 4+, на момент запуска установка будет источником самого яркого синхротронного излучения в мире.
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