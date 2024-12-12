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По какому графику школьники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году?

Досрочный период ЕГЭ стартует 21 марта, основной период — 23 мая, дополнительный — 4 сентября.

pixabay.com

Совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора утверждены расписания и продолжительность проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по каждому учебному предмету, перечень средств обучения и воспитания, которые можно использовать при выполнении экзаменационных заданий.

Проведение досрочного периода ЕГЭ начинается 21 марта, основного периода – 23 мая, дополнительного периода – 4 сентября.

Даты основного периода проведения единого государственного экзамена в 2025 году:

  • 23 мая (пятница) – история, литература, химия;
  • 27 мая (вторник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
  • 30 мая (пятница) – русский язык;
  • 2 июня (понедельник) – обществознание, физика;
  • 5 июня (четверг) – биология, география, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть);
  • 10 июня (вторник) – иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика;
  • 11 июня (среда) – иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика.

Если выпускник заболел, у него совпали даты проведения экзаменов по отдельным учебным предметам или возникли иные обстоятельства, подтвержденные документально, участие в ЕГЭ возможно в резервные сроки (16–20 июня и 23 июня).

Расписание ЕГЭ предусматривает и наличие дополнительных дней (3–4 июля), которые дают выпускникам возможность пересдать один из предметов и улучшить свои результаты, что может сыграть важную роль при поступлении в высшие учебные заведения.

Проведение ОГЭ для выпускников 9-х классов также разделено на три периода: досрочный (с 22 апреля), основной (с 21 мая) и дополнительный (со 2 сентября).

Даты основного периода проведения основного государственного экзамена в 2025 году:

  • 21 мая (среда) – иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский);
  • 22 мая (четверг) – иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский);
  • 26 мая (понедельник) – биология, информатика, обществознание, химия;
  • 29 мая (четверг) – география, история, физика, химия;
  • 3 июня (вторник) – математика;
  • 6 июня (пятница) – география, информатика, обществознание;
  • 9 июня (понедельник) – русский язык;
  • 16 июня (понедельник) – биология, информатика, литература, физика.

Резервными днями определены 26–28 июня и 30 июня – 2 июля.

Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени.

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