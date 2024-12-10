В Новосибирске появились интерактивные билборды с портретами молодых ученых

Фотографии одиннадцати ученых с информацией об их разработках размещены на информационных интерактивных билбордах на крупных магистралях.

Проект реализуется правительством региона при поддержке АНО «Национальные приоритеты» в рамках инициативы «Наука рядом» Десятилетия науки и технологий в РФ. Благодаря акции жители Новосибирска и гости города смогут узнать в лицо ученых, развивающих науку в регионе.

На билбордах акции «Наука рядом» на ул. Кошурникова, Зыряновской, Бердском шоссе, Дуси Ковальчук, проспекте Карла Маркса, Красном проспекте, Вокзальной магистрали - размещены фото представителей самых разных научных направлений и информация об их работах: от экологии, медицины и биотехнологий до физики и математического моделирования. Это разработка ветеринарных биопрепаратов для профилактики и моделирования здоровья животных, создание материалов, используемых в строительстве, с улучшенными свойствами на основе математического моделирования, создание противовирусных агенов на основе природных соединений, детектора для международных проектов по изучению элементарных частиц и др. Познакомиться с героями науки и их разработками можно до 31 декабря. По данным последних социологических исследований, озвученных на Конгрессе молодых ученых, более 90% студентов планируют свою научную карьеру в России и более 60% родителей хотят, чтобы их дети работали в сфере научных исследований.