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Наука и образование

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В Новосибирске появились интерактивные билборды с портретами молодых ученых

Цифровые панели рассказывают, над чем работают талантливые исследователи.

nauka.nso.ru

Фотографии одиннадцати ученых с информацией об их разработках размещены на информационных интерактивных билбордах на крупных магистралях.

Проект реализуется правительством региона при поддержке АНО «Национальные приоритеты» в рамках инициативы «Наука рядом» Десятилетия науки и технологий в РФ. Благодаря акции жители Новосибирска и гости города смогут узнать в лицо ученых, развивающих науку в регионе. 

На билбордах акции «Наука рядом» на ул. Кошурникова, Зыряновской, Бердском шоссе, Дуси Ковальчук, проспекте Карла Маркса, Красном проспекте, Вокзальной магистрали - размещены фото представителей самых разных научных направлений и информация об их работах: от экологии, медицины и биотехнологий до физики и математического моделирования. Это разработка ветеринарных биопрепаратов для профилактики и моделирования здоровья животных, создание материалов, используемых в строительстве, с улучшенными свойствами на основе математического моделирования, создание противовирусных агенов на основе природных соединений, детектора для международных проектов по изучению элементарных частиц  и др. Познакомиться с героями науки и их разработками можно до 31 декабря. По данным последних социологических исследований, озвученных на Конгрессе молодых ученых, более 90% студентов планируют свою научную карьеру в России и более 60% родителей хотят, чтобы их дети работали в сфере научных исследований.

nauka.nso.ru
nauka.nso.ru

«Мы отчетливо наблюдаем рост престижа профессии ученого среди молодежи и наша общая задача  -  сохранить эту тенденцию. Совместно с федеральным центром мы в регионе создаем комфортные условия для занятия наукой, а также организуем популяризационные проекты – фестивали, акции, видео- и фотопроекты, привлекающие внимание к личности ученых. «Наука рядом»  – говорит о том, что мы должны знать наших героев в лицо и показывает, что  современный ученый – это интеллигентный,  амбициозный и целеустремленный человек, который не боится браться за сложные научные проекты, которые могут повлиять на будущее человечества», - прокомментировал министр науки и инновационной политики НСО Вадим Васильев.

Один из героев – старший научный сотрудник института патологии кровообращения НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, врач – сердечно-сосудистый хирург, к.м.н. Александр  Гостев, который разработал новые подходы к восстановлению артерий нижних конечностей. «С патологиями сосудов нижних конечностей сталкивается абсолютное большинство пожилых людей, но картина поражения и особенности сосудов очень индивидуальны. При этом в ряде случаев это сложная патология, напрямую влияющая на продолжительность и качество жизни. Только недавно, в ноябре, я имел честь представлять на IV Конгрессе молодых ученых программно-аппаратный комплекс,  разработанный в рамках проекта, где я являюсь руководителем, - «Разработка новых подходов к определению оптимальной технологии реваскуляризации  (восстановления сосудов) поверхностной бедренной артерии». В основе лежит изучение биомеханики артерии методами ультразвуковой визуализации, вычислительной, экспериментальной гидродинамики и нейросетевого анализа», – отметил молодой ученый.

 

nauka.nso.ru
nauka.nso.ru

На билбордах размещен также портрет Андрея Марченко, к.т.н., доцента кафедры автоматизированных электроэнергетических систем Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. «Для меня, как исследователя, инженера и технического специалиста, это ценно и интересно принимать участие в такой акции. Популяризация науки на конкретном примере позволяет познакомить общество с нашими отечественными идеями и достижениями. Наша команда впервые в России решила техническую задачу по разработке автоматики, обеспечивающей выполнение требований к свободному, малозатратному и безопасному присоединению локальных систем электроснабжения  к электрическим сетям внешней энергосистемы. Мы будем развивать этот проект», – сказал Андрей Марченко. 

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