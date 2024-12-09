Куда пойти учиться? Почти двадцать новосибирских вузов открыли двери перед будущими студентами

9 декабря Совет ректоров вузов Новосибирской области при поддержке министерства образования региона провели День открытых дверей вузов. Открывая мероприятие, заместитель губернатора Валентина Дудникова подчеркнула, что Новосибирская область – научный центр страны, в котором расположено более 20 вузов.

«Вузы открывают перед вами двери возможностей для профессионального и личностного роста. Каждый из них уникален: со своей историей, атмосферой, культурой. День открытых дверей – это отличный повод познакомиться с особенностями вузов, завести контакты, узнать о студенческой жизни», – обратилась замгубернатора к будущим абитуриентам.