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Наука и образование

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Куда пойти учиться? Почти двадцать новосибирских вузов открыли двери перед будущими студентами

«День открытых дверей – это отличный повод познакомиться с особенностями вузов, завести контакты, узнать о студенческой жизни», – обратилась к абитуриентам и их родителям замгубернатора Валентина Дудникова.

минобр НСО

9 декабря Совет ректоров вузов Новосибирской области при поддержке министерства образования региона провели День открытых дверей вузов. Открывая мероприятие, заместитель губернатора Валентина Дудникова подчеркнула, что Новосибирская область – научный центр страны, в котором расположено более 20 вузов.

«Вузы открывают перед вами двери возможностей для профессионального и личностного роста. Каждый из них уникален: со своей историей, атмосферой, культурой. День открытых дверей – это отличный повод познакомиться с особенностями вузов, завести контакты, узнать о студенческой жизни», – обратилась замгубернатора к будущим абитуриентам.

минобр НСО
минобр НСО
минобр НСО

В холле Дворца культуры железнодорожников свои стенды представили 19 вузов и филиалов, расположенных в Новосибирской области. На каждом стенде работали представители приемных комиссий, которые консультировали школьников и их родителей по правилам приема, особенностям поступления в 2025 году и возможностям поступления, в том числе в рамках целевой квоты.

минобр НСО
минобр НСО
минобр НСО

Посетители получили информационные материалы, прошли профориентационные тестирования, а также посмотрели творческие номера от студентов и преподавателей вузов.

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