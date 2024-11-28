Десять тысяч новосибирцев приняли участие в фестивале НАУКА 0+

В очном формате фестиваль прошел в Новосибирской области с 13 по 22 ноября, мероприятия фестиваля продолжатся – с 28 ноября стартует серия онлайн мастер-классов, а также пять пакетов классных часов, которые педагоги самостоятельно смогут использовать для проведения уроков. Вовлечение молодежи в науку является одной из задач национальных целей развития России до 2030 года.

Главная тема фестиваля в этом году – «Наука вокруг нас», наука в повседневных вещах, окружающих человека. Жители Новосибирска и районов области в рамках фестиваля смогли бесплатно посетить серию научно-популярных мероприятий – мастер-классов, лекций, квизов и даже планетарий, а также познакомиться с 50 молодыми учеными. В этом году в рамках Всероссийского фестиваля НАУКА 0+ молодые ученые, студенты и аспиранты посетили 8 районов области и 4 городских округа с насыщенной научной и обучающей программой. Площадки находились на территории учебных заведений и домах творчества. Традицию областных выездов возродили после небольшого перерыва. Ежедневно по региону передвигались брендированные автобусы в стилистике фестиваля с научным оборудованием. Всего за десять дней проведено более 150 лекций, мастер-классов, квизов, экскурсий, в отдаленные районы курсировал научный автобус.