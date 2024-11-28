Десять тысяч новосибирцев приняли участие в фестивале НАУКА 0+

Для них устраивали мастер-классы, квизы, лекции, экскурсии и встречи с учеными.
В очном формате фестиваль прошел в Новосибирской области с 13 по 22 ноября, мероприятия фестиваля продолжатся – с 28 ноября стартует серия онлайн мастер-классов, а также пять пакетов классных часов, которые педагоги самостоятельно смогут использовать для проведения уроков. Вовлечение молодежи в науку является одной из задач национальных целей развития России до 2030 года.
Главная тема фестиваля в этом году – «Наука вокруг нас», наука в повседневных вещах, окружающих человека. Жители Новосибирска и районов области в рамках фестиваля смогли бесплатно посетить серию научно-популярных мероприятий – мастер-классов, лекций, квизов и даже планетарий, а также познакомиться с 50 молодыми учеными. В этом году в рамках Всероссийского фестиваля НАУКА 0+ молодые ученые, студенты и аспиранты посетили 8 районов области и 4 городских округа с насыщенной научной и обучающей программой. Площадки находились на территории учебных заведений и домах творчества. Традицию областных выездов возродили после небольшого перерыва. Ежедневно по региону передвигались брендированные автобусы в стилистике фестиваля с научным оборудованием. Всего за десять дней проведено более 150 лекций, мастер-классов, квизов, экскурсий, в отдаленные районы курсировал научный автобус.
«Большая часть спикеров это молодые ученые – участники фестиваля, они интересно и доступно доносят научную информацию, основные идеи и смыслы до целевой аудитории – школьников. Всего в рамках фестиваля прошло более 150 мероприятий, в которых приняли участие 50 научных и образовательных организаций. В разных активностях участвовали 10 тысяч человек – это взрослые и дети из Новосибирска и области, а также гости региона. Фестиваль стал доброй традицией, его узнают, любят и ждут каждый год», – отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.
Ученые из Новосибирского химико-технологического колледжа, Новосибирского аграрного университета, Новосибирского колледжа вычислительной техники, НИИФКИ, НГУ, Институтов СО РАН рассказали о том, как выделить ДНК из растений, научили подростков и взрослых изучать под микроскопом пробы растений и насекомых, поделились советами по финансовой грамотности, информационной безопасности, научили участников фестиваля использовать нейросети.
В городах Искитим, Бердск и р.п. Кольцово участники практиковались в оказании первой помощи при остановке дыхания, кровотечениях и переломах. За первые 2 дня выездов юные жители районов области опробовали себя в роли ученых, врачей, нефтяников, бухгалтеров. СГУГиТ на два дня установил в городе Купино мобильный планетарий. Участники астроотряда в игровой форме рассказали, из чего состоят кольца Сатурна, чем геоцентрическая система отличается от привычной нам, какая из звезд самая яркая, и как звали первую женщину-космонавта, вышедшую в открытый космос.
С 28 ноября для жителей районов, которые не смогли принять личное участие в фестивале, подготовлена серия онлайн мастер-классов, а также разработаны пять пакетов классных часов, которые педагоги самостоятельно смогут использовать для проведения уроков. Эта программа подготовлена с учетом разновозрастной активности ребенка и состоит из видеоматериалов, тестовых заданий, научных статей и презентационных материалов по темам: «Аутоиммунные заболевания», «Баланс энергии в организме человека», «Звёздная эволюция», «Стоическая философия», «Древняя Япония: эпоха курганов», «Изучение истории человечества методами археологии».
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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