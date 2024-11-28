Новосибирские вузы проведут для абитуриентов День открытых дверей

Представители вузов будут ждать потенциальных студентов и их родителей 9 декабря в ДКЖ.
Совет ректоров вузов Новосибирской области при поддержке Министерства образования Новосибирской области 9 декабря с 12.00 до 16.00 во Дворце культуры железнодорожников проводит «День открытых дверей вузов в Новосибирской области».
В рамках данного мероприятия на 1 и 2 этажах ДКЖ будут представлены стенды 19 вузов и филиалов, расположенных в Новосибирской области:
- Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им.А.Д.Крячкова,
- Сибирский государственный университет водного транспорта,
- Сибирский государственный университет путей сообщения,
- Новосибирский государственный педагогический университет,
- Новосибирский государственный технический университет,
- Новосибирский государственный аграрный университет,
- Новосибирский технологический институт РГУ им.А.Н.Косыгина,
- Сибирский университет потребительской кооперации,
- Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики,
- Новосибирский юридический институт ТГУ,
- Сибирский государственный университет геосистем и технологий,
- Новосибирская православная духовная семинария,
- Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин),
- Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»,
- Сибирский институт управления РАНХиГС,
- Новосибирский государственный университет,
- Новосибирский государственный театральный институт,
- Новосибирский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии,
- Новосибирское высшее военное командное училище.
На каждом стенде будут работать представители приемных комиссий вузов, которые проконсультируют по правилам приема, особенностям поступления в 2025 году и возможностям поступления, в том числе в рамках целевой квоты. Кроме того, посетители смогут получить информационные материалы и пройти профориентационное тестирование.
Также в рамках «Дня открытых дверей вузов в Новосибирской области» с 13.00 до 16.00 в большом зале ДКЖ на сцене состоятся презентации вузов-участников мероприятия.
Откроют мероприятие заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Анатольевна Дудникова; председатель совета ректоров вузов Новосибирской области, президент НГТУ Николай Васильевич Пустовой.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства образования Новосибирской области minobr.nso.ru
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