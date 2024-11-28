18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

Новосибирские вузы проведут для абитуриентов День открытых дверей

Представители вузов будут ждать потенциальных студентов и их родителей 9 декабря в ДКЖ.

pxhere.com

Совет ректоров вузов Новосибирской области при поддержке Министерства образования Новосибирской области 9 декабря с 12.00 до 16.00 во Дворце культуры железнодорожников проводит «День открытых дверей вузов в Новосибирской области».

В рамках данного мероприятия на 1 и 2 этажах ДКЖ будут представлены стенды 19 вузов и филиалов, расположенных в Новосибирской области:

  • Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им.А.Д.Крячкова,
  • Сибирский государственный университет водного транспорта,
  • Сибирский государственный университет путей сообщения,
  • Новосибирский государственный педагогический университет,
  • Новосибирский государственный технический университет,
  • Новосибирский государственный аграрный университет,
  • Новосибирский технологический институт РГУ им.А.Н.Косыгина,
  • Сибирский университет потребительской кооперации,
  • Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики,
  • Новосибирский юридический институт ТГУ,
  • Сибирский государственный университет геосистем и технологий,
  • Новосибирская православная духовная семинария,
  • Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин),
  • Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»,
  • Сибирский институт управления РАНХиГС,
  • Новосибирский государственный университет,
  • Новосибирский государственный театральный институт,
  • Новосибирский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии,
  • Новосибирское высшее военное командное училище.

На каждом стенде будут работать представители приемных комиссий вузов, которые проконсультируют по правилам приема, особенностям поступления в 2025 году и возможностям поступления, в том числе в рамках целевой квоты. Кроме того, посетители смогут получить информационные материалы и пройти профориентационное тестирование.

Также в рамках «Дня открытых дверей вузов в Новосибирской области» с 13.00 до 16.00 в большом зале ДКЖ на сцене состоятся презентации вузов-участников мероприятия.

Откроют мероприятие заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Анатольевна Дудникова; председатель совета ректоров вузов Новосибирской области, президент НГТУ Николай Васильевич Пустовой.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства образования Новосибирской области minobr.nso.ru

12+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: