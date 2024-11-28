Новосибирские вузы проведут для абитуриентов День открытых дверей

Совет ректоров вузов Новосибирской области при поддержке Министерства образования Новосибирской области 9 декабря с 12.00 до 16.00 во Дворце культуры железнодорожников проводит «День открытых дверей вузов в Новосибирской области».

В рамках данного мероприятия на 1 и 2 этажах ДКЖ будут представлены стенды 19 вузов и филиалов, расположенных в Новосибирской области:

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им.А.Д.Крячкова,

Сибирский государственный университет водного транспорта,

Сибирский государственный университет путей сообщения,

Новосибирский государственный педагогический университет,

Новосибирский государственный технический университет,

Новосибирский государственный аграрный университет,

Новосибирский технологический институт РГУ им.А.Н.Косыгина,

Сибирский университет потребительской кооперации,

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики,

Новосибирский юридический институт ТГУ,

Сибирский государственный университет геосистем и технологий,

Новосибирская православная духовная семинария,

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин),

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»,

Сибирский институт управления РАНХиГС,

Новосибирский государственный университет,

Новосибирский государственный театральный институт,

Новосибирский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии,

Новосибирское высшее военное командное училище.

На каждом стенде будут работать представители приемных комиссий вузов, которые проконсультируют по правилам приема, особенностям поступления в 2025 году и возможностям поступления, в том числе в рамках целевой квоты. Кроме того, посетители смогут получить информационные материалы и пройти профориентационное тестирование.

Также в рамках «Дня открытых дверей вузов в Новосибирской области» с 13.00 до 16.00 в большом зале ДКЖ на сцене состоятся презентации вузов-участников мероприятия.

Откроют мероприятие заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Анатольевна Дудникова; председатель совета ректоров вузов Новосибирской области, президент НГТУ Николай Васильевич Пустовой.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства образования Новосибирской области minobr.nso.ru

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