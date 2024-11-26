Виртуальная реальность, кибербезопасность и космические мотивы: в Новосибирске пройдет День ИТ-карьеры Cookie fest

На площадке фестиваля будет работать VR-зона, где участники смогут погрузиться в атмосферу космоса. Что еще будет в программе Cookie fest?
О подготовке кадров в сфере информационных технологий на территории Новосибирской области и программе Дня ИТ-карьеры Cookie fest шла речь на пресс-конференции 26 ноября. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства региона 2 декабря в ГКЗ им. А.М. Каца. Фестиваль вакансий соответствует задачам нового национального проекта «Экономика данных».
«День ИТ-карьеры Cookie fest – это флагманский проект минцифры Новосибирской области по популяризации ИT-профессий, реализуемый с 2022 года. За время проведения участниками стали более 4000 человек, 110 ИТ-компаний-работодателей, несколько сотен человек получили предложение работы или стажировки. Традиционно участниками являются более тысячи человек – студенты ИТ-специальностей вузов и колледжей, выпускники, молодые специалисты, все, кому интересна сфера информационных технологий», – отметил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.
По словам министра, ИТ-отрасль региона динамично развивается. Среднемесячная заработная плата в отрасли за девять месяцев этого года также показала рост более чем на 17% и составила почти 134,5 тысяч рублей, это 188% от среднеобластного уровня. Кадровая потребность в ИТ-специалистах составляет более двух тысяч человек. Наиболее острый дефицит – в специалистах высокого уровня подготовки с опытом работы – сеньорах. Требуются программисты, разработчики, специалисты по информационной безопасности, системные администраторы, аналитики, тестировщики. Повышение качества подготовки ИТ-специалистов в вузах и других образовательных организациях за счет привлечения профильных ИТ-компаний – одно из направлений деятельности Минцифры России. В регионе для этих целей в этом году по поручению Губернатора Андрея Травникова утверждена отраслевая программа по развитию кадрового потенциала ИТ-отрасли.
На площадке фестиваля будет работать VR-зона, с помощью гарнитуры виртуальной реальности участники смогут погрузиться во впечатляющую атмосферу космоса и безграничных возможностей. Помимо этого, на сайте Cookie Fest со 2 по 8 декабря появится онлайн-портал в метавселенную: виртуальные стенды работодателей, где можно будет узнать о вакансиях и отправить резюме, открытый лекторий с трансляцией выступлений спикеров, выставка работ цифровых художников, участников опен-колла, виртуальные полеты на космических шаттлах, общение с участниками со всего мира.
В выставке стендов крупных российских работодателей примут участие более 30 российских и региональных компаний и цифровых экосистем. Вакансии и возможности для соискателей представит в том числе организатор мероприятия – минцифра Новосибирской области. На фестивале будет организована зона нетворкинга, где напрямую можно пообщаться с коллегами и работодателями. Также состоится финал городских соревнований для школьников и студентов по кибербезопасности Siberian Security League.
В партнерстве с Передовой инженерной школой НГУ и бизнес-клубом «Крона» с 29 ноября по 2 декабря пройдет мероприятие-спутник – Хакатон. Это командные соревнования, где участники столкнутся с решением реальных кейсов ИТ-бизнеса, а в дальнейшем смогут получить оффер от партнеров фестиваля. Зарегистрировалось более 300 участников. Постановщиками задач выступили крупные организации России. Хакатон пройдет на двух площадках: на базе передовой инженерной школы НГУ и Школы 21. Лучшие участники получат приглашения для поступления в магистратуры ПИШ НГУ.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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