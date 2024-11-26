Виртуальная реальность, кибербезопасность и космические мотивы: в Новосибирске пройдет День ИТ-карьеры Cookie fest

По словам министра, ИТ-отрасль региона динамично развивается. Среднемесячная заработная плата в отрасли за девять месяцев этого года также показала рост более чем на 17% и составила почти 134,5 тысяч рублей, это 188% от среднеобластного уровня. Кадровая потребность в ИТ-специалистах составляет более двух тысяч человек. Наиболее острый дефицит – в специалистах высокого уровня подготовки с опытом работы – сеньорах. Требуются программисты, разработчики, специалисты по информационной безопасности, системные администраторы, аналитики, тестировщики. Повышение качества подготовки ИТ-специалистов в вузах и других образовательных организациях за счет привлечения профильных ИТ-компаний – одно из направлений деятельности Минцифры России. В регионе для этих целей в этом году по поручению Губернатора Андрея Травникова утверждена отраслевая программа по развитию кадрового потенциала ИТ-отрасли.

На площадке фестиваля будет работать VR-зона, с помощью гарнитуры виртуальной реальности участники смогут погрузиться во впечатляющую атмосферу космоса и безграничных возможностей. Помимо этого, на сайте Cookie Fest со 2 по 8 декабря появится онлайн-портал в метавселенную: виртуальные стенды работодателей, где можно будет узнать о вакансиях и отправить резюме, открытый лекторий с трансляцией выступлений спикеров, выставка работ цифровых художников, участников опен-колла, виртуальные полеты на космических шаттлах, общение с участниками со всего мира.