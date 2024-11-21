НГУ попал в двадцатку самых влиятельных вузов страны

Агентство RAEX опубликовало третий рейтинг влиятельности университетов России, в который вошли 75 вузов. Новосибирский государственный университет занял 17-е место, стабильно удерживая позиции в топ-20 во всех трех выпусках рейтинга, сообщает пресс-служба вуза.

Рейтинг влиятельности выходит один раз в два года, предыдущий был составлен в 2022 году. Рейтинг складывается из четырех групп показателей: авторитет среди молодежи (20% рейтинга), влияние на научное сообщество (25% рейтинга), лидеры в формировании элит (35% рейтинга) и влияние на интернет-аудиторию (20% рейтинга). Рейтинг базируется на объективной статистике российских и зарубежных источников.

— За последние годы стратегия развития НГУ трансформировалась в сторону более активного взаимодействия с реальным сектором экономики и с обществом в целом. НГУ позиционирует себя как ведущий образовательный и научно-технологический центр. Университет занимает более активную позицию в развитии региона, нацелен на развитие сотрудничества с индустриальными партнерами и решение практических задач. НГУ участвует во всех ключевых федеральных программах развития, таких как «Приоритет 2030», Передовые инженерные школы, Создание сети современных кампусов и др., что позволяет ему выполнять роль центра притяжения на территории Новосибирского научного центра и региона в целом. Изменения в восприятии вузом своей роли в экономике и обществе находят отражение в рейтинге, — прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Из первой группы (авторитет среди молодежи) показателей у НГУ наиболее высокие позиции по такому критерию, как количество зачисленных на основании олимпиад: университет занимает 5-е место в России, уступая только столичным вузам. Так, по итогам приемной кампании 2024 года в НГУ подали документы 142 человека из числа победителей и призеров статусных олимпиад, зачислены на 20% абитуриентов больше, чем в прошлом году.

Во вторую группу (влияние на научное сообщество) входят такие показатели, как доля вуза в общем объеме публикаций, опубликованных в России, среднее цитирование статьи, количество публикаций, изданных за последние 5 лет. В силу того, что НГУ более компактный вуз по сравнению со столичными, он не входит в пятерку ведущих вузов России по данному показателю. Тем не менее научные сотрудники университета активно публикуются. Так, ежегодно выходит более 300 публикаций совместно с зарубежными соавторами, более 1700 публикаций попадают в международные базы данных.

Один из критериев, который лежит в основе третьего показателя (формирование элит), —количество выпускников, работающих в федеральных органах власти и крупнейших компаниях России. НГУ традиционно славится тем, что выпускники университета востребованы в ведущих научно-исследовательских институтах, госкорпорациях и высокотехнологичном бизнесе в России и за рубежом.