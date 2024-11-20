В Новосибирской области изобрели инновационный морозоустойчивый материал для укрепления дорог

Отечественные экологичные технологии продления срока эксплуатации дорог, а также создания материалов для строительства из отходов ТЭЦ презентовали в новой лаборатории Передовой инженерной школы НГУ, участие в церемонии открытия которой приняла заместитель губернатора Ирина Мануйлова. Исследования ученые проводят при содействии правительства региона.

Для молодых ученых созданы все условия, для проведения исследований, направленных на минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и ликвидацию накопленного экологического вреда, подчеркнув, что экологический инжиниринг – это важное наукоемкое направление деятельности в современном обществе, и оно будет востребовано в разных регионах России.

«Опыт Новосибирской области в развитии Передовых инженерных школ получил высокую оценку на «Технопроме». В регионе создана целая экосистема инженерного образования. Центры компетенций – это подразделения ПИШ НГУ, объединяющие проектные команды, задача которых – находить технологические решения для актуальных отраслей. На сегодняшний день в Передовой инженерной школе НГУ действуют шесть технологических платформ «Аэрокосмическое приборостроение», «Биотехнологии и микрофлюидика», «Нефтегазовый инжиниринг», «Технологии замкнутого цикла», «Оптика и сенсорика» и «Искусственный интеллект в промышленности. И их количество планируют увеличивать. Специализация новой лаборатории – экологическая безопасность и внедрение низкоуглеродных и экологически чистых технологий – одни из важнейших направлений Стратегии научно-технологического развития РФ, утверждённой президентом», – пояснила Ирина Мануйлова.