В Новосибирской области изобрели инновационный морозоустойчивый материал для укрепления дорог

Он поможет усилить прочность автодорог в регионах с неблагоприятными погодными условиями, даже в Арктической зоне.
Отечественные экологичные технологии продления срока эксплуатации дорог, а также создания материалов для строительства из отходов ТЭЦ презентовали в новой лаборатории Передовой инженерной школы НГУ, участие в церемонии открытия которой приняла заместитель губернатора Ирина Мануйлова. Исследования ученые проводят при содействии правительства региона.
Для молодых ученых созданы все условия, для проведения исследований, направленных на минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и ликвидацию накопленного экологического вреда, подчеркнув, что экологический инжиниринг – это важное наукоемкое направление деятельности в современном обществе, и оно будет востребовано в разных регионах России.
«Опыт Новосибирской области в развитии Передовых инженерных школ получил высокую оценку на «Технопроме». В регионе создана целая экосистема инженерного образования. Центры компетенций – это подразделения ПИШ НГУ, объединяющие проектные команды, задача которых – находить технологические решения для актуальных отраслей. На сегодняшний день в Передовой инженерной школе НГУ действуют шесть технологических платформ «Аэрокосмическое приборостроение», «Биотехнологии и микрофлюидика», «Нефтегазовый инжиниринг», «Технологии замкнутого цикла», «Оптика и сенсорика» и «Искусственный интеллект в промышленности. И их количество планируют увеличивать. Специализация новой лаборатории – экологическая безопасность и внедрение низкоуглеродных и экологически чистых технологий – одни из важнейших направлений Стратегии научно-технологического развития РФ, утверждённой президентом», – пояснила Ирина Мануйлова.
Исследования ученых и инженеров ориентированы на разработку экологических программ в составе технических проектов, позволяющих предприятиям сокращать вредное воздействие на окружающую среду и повышать экономическую эффективность процессов производства.
«Проекты, над которыми трудятся молодые ученые в связке с индустрией, помогут предприятиям стать эффективнее и оптимизировать производство. Мы уже видим некоторые результаты реализации подобных проектов в нашем регионе, в том числе, проводимых при поддержке РНФ и правительства Новосибирской области, таких как сокращение углеродного следа, очистка воды и почвы от нефтепродуктов с помощь микроорганизмов, использования золошлаковых отходов ТЭЦ для производства стройматериалов, раздельный сбор мусора и многое другое. Связь науки с индустрией правительство региона стимулирует благодаря инструментам поддержки», – отметил министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.
Одной из ключевых задач лаборатории станет решение задач рационального природопользования и ресурсосбережения. В частности, на базе лаборатории продолжится усовершенствование разработанного учеными экологичного инновационного материала для усиления прочности автомобильных дорог в регионах с неблагоприятными погодными условиями, в Арктической зоне.
Разработанная смесь полностью отечественного производства. Она будет применяться для укрепления насыпей и откосов дорог от водной и ветровой эрозии. В 2025 году планируются опытно-промышленные испытания технологии в климатических условиях Ямало-Ненецкого автономного округа. В перспективе данная технология может быть адаптирована для укрепления дорог в Сибирском федеральном округе с целью продления сроков службы дорожного полотна до капитального ремонта.
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