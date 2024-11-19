Как Nauka0+ помогает новосибирским школьникам открыть свои способности?

В рамках фестиваля в Новосибирской области проводят профориентационные активности.
С 15 по 21 ноября студенты Новосибирского химико-технологического колледжа им. Д. И. Менделеева совместно с представителями ведущих новосибирских вузов стали участниками широкомасштабных профориентационных мероприятий на территории Новосибирской области.
Небывалая по охвату просветительская акция проводится в рамках Всероссийского фестиваля «Nauka0+». В течение недели мобильные бригады, состоящие из преподавателей и студентов колледжей и вузов совместно с учеными Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) посещают районные центры: Купино, Чаны, Куйбышев, Карасук, Татарск, Болотное, Чистоозёрное, Маслянино.
Вместе с менделеевцами волонтерами выездных мероприятий стали студенты Новосибирского государственного университета, Новосибирского государственного аграрного университета, Новосибирского государственного педагогического университета, Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (СИБСТРИН), Сибирского государственного университета геосистем и технологий, Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники, Новосибирского машиностроительного колледжа.
Научно-популярные лекции по актуальным темам для школьников читают ведущие ученые СО РАН из Института нефтегазовой геологии и геофизики им А.А. Трофимука, Института органической химии им. Н.Н. Ворожцова, НИИ фундаментальной и клинической иммунологии, Института систематики и экологии животных СО РАН.
Основными площадками проведения мероприятий стали общеобразовательные учебные заведения и районные дома творчества. Волонтеры рассказывают о деятельности новосибирского научного центра, демонстрируют познавательные фильмы о химических элементах и новейших материалах, созданных сибирскими учеными, проводят мастер-классы, интеллектуальные игры и профессиональные пробы.
В ходе поездки по области менделеевцы представляют походную лабораторию «Прокисло ли молоко?», мастер-классы «Полимеры вокруг нас», «Полимерный сувенир своими руками», «Практическая экология», профессиональные пробы «Я – микроскопист», «Выделение ДНК», воркшоп «Создай свой химический элемент», интерактивную игру «Химический пасьянс». В доступной игровой форме студенты демонстрируют на практике значение химии и роль научных достижений в повседневной жизни, а школьники знакомятся с химической посудой, новыми полимерными материалами, учатся проводить технику лабораторных работ, создавать собственные молекулы и модели атомов, пробуют себя в роли химиков-аналитиков, микроскопистов и геномных инженеров. Рассказывая о направлениях подготовки и специальностях Новосибирского химико-технологического колледжа им. Д. И. Менделеева, волонтеры знакомят школьников с историей одного из первых учебных заведений среднего профессионального образования Сибири, которое в этом году отмечает 95-летний юбилей.
Эффектные химические опыты и мастер-классы вызывают у школьников бурю восторга, ребята не хотят отпускать наших химиков домой и просят приезжать ежегодно. Живой интерес к тесному сотрудничеству проявляют руководители образовательных учреждений и центров дополнительного образования области.
«Это действительно значимое профориентационное событие для нашего отдаленного района. Мастер-классы и интерактивные игры запомнились всем детям. Преподаватели и студенты так доступно и интересно рассказали о связи науки и производства, что ребята вдохновились на обучение химическим специальностям. Мы очень рады, что у нас появился новый партнёр, и надеемся на новые встречи», – поделилась впечатлениями директор Дома детского творчества Чистоозерного района Ольга Бондарь.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства образования Новосибирской области minobr.nso.ru
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