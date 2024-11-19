Как Nauka0+ помогает новосибирским школьникам открыть свои способности?

С 15 по 21 ноября студенты Новосибирского химико-технологического колледжа им. Д. И. Менделеева совместно с представителями ведущих новосибирских вузов стали участниками широкомасштабных профориентационных мероприятий на территории Новосибирской области.

Небывалая по охвату просветительская акция проводится в рамках Всероссийского фестиваля «Nauka0+». В течение недели мобильные бригады, состоящие из преподавателей и студентов колледжей и вузов совместно с учеными Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) посещают районные центры: Купино, Чаны, Куйбышев, Карасук, Татарск, Болотное, Чистоозёрное, Маслянино.

Вместе с менделеевцами волонтерами выездных мероприятий стали студенты Новосибирского государственного университета, Новосибирского государственного аграрного университета, Новосибирского государственного педагогического университета, Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (СИБСТРИН), Сибирского государственного университета геосистем и технологий, Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники, Новосибирского машиностроительного колледжа.