Древний котенок: новосибирские ученые выяснили возраст найденной в Якутии саблезубой кошки

Ученые НГУ установили возраст уникальной мумии детеныша саблезубой кошки, найденной в Якутии, сообщает пресс-служба вуза. Результаты исследования палеонтологической находки сибирских ученых опубликованы в журнале Scientific reports (Nature group). Публикация вызвала широкий резонанс в средствах массовой информации в России и за рубежом — большой интерес к ней проявили CNN, NBC, BBC, New York Times. Информацию о данном исследовании уже поместили в Википедию. В данном исследовании принимали участие ученые центра коллективного пользования «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ», объединившего ресурсы четырех научных организаций — Института ядерной физики СО РАН имени Г.И. Будкера, Института археологии и этнографии СО РАН, Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН и Новосибирского государственного университета. Они установили радиоуглеродный возраст ценной находки.

— Для ЦКП «УМС НГУ-ННЦ» данная публикация стала знаковым событием. Впервые результаты нашего исследования публикуются в группе журналов Nature. Вклад новосибирского центра в эту замечательную совместную работу заключался в датировании сохранившейся шерсти котенка. Радиоуглеродный возраст, полученный методом ускорительной масс-спектрометрии, оказался равным 31808±367 лет, что по калибровке для объектов северного полушария IntCal 20, доступной в программе OxCal 4.4, дает период жизни кота 35 – 37 тысяч лет назад, — прокомментировала директор ЦКП «УМС НГУ-ННЦ» Екатерина Пархомчук.

Для датирования останков котенка в ЦКП УМС учеными Якутии были переданы фрагменты шерсти животного, которые подвергли традиционным процедурам. Шерсть очистили от всевозможных примесей, которые проникли в образец из окружающей среды, определенным образом обработали и подвергли процессу графитизации: образец сжигался, углекислый газ отделялся от смеси и в присутствии катализатора восстанавливался водородом до элементарного углерода. Затем полученный порошок графита прессовался в таблетку. Она помещалась в ускорительный масс-спектрометр, с помощью которого было определено содержание оставшегося после радиоактивного распада ядра изотопа углерода С-14. Радиоуглеродный возраст рассчитывался из полученной концентрации, нормированной на стандартный образец, с учетом фоновой концентрации С-14 и изотопного сдвига, измеренного по другому изотопу – С-13.

— Сотрудничество ЦКП УМС с Академией наук Республики Саха началось несколько лет назад, еще до прохождения центром международной сертификации. Ежегодно в центре проводится анализ около 1500 образцов и среди них − несколько десятков из Якутии. В основном это костные останки мамонтов, а также других древних животных, которые находят в результате таяния вечной мерзлоты. Потепление климата дает человечеству уникальный шанс исследовать множество исчезнувших живых организмов, некогда живших по всей Земле. Особенно богата такими яркими находками огромная территория Якутии и количество их будет только увеличиваться. Поэтому наличие в географическом центре Евразии – Новосибирске, − квалифицированного центра по изучению древних находок является ключевым фактором успеха в достоверном выявлении законов эволюции и истории взаимодействия человеческого общества и природы. Созданная в 2011 году Институтом ядерной физики им. Г.И. Будкера первая российская установка УМС послужила мощным толчком для развития радиоуглеродного направления, она показала отличные результаты во время сертификации, и сейчас остается главным инструментом для совершенствования технологии и обучения сотрудников сложнейшему процессу, — рассказала Екатерина Пархомчук.

На фото: рисунок итальянского палеохудожника Исакко Альберди