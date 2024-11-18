Строительство нового корпуса поточных аудиторий НГУ — на финишной прямой

Корпус поточных аудиторий, который относится к объектам второй очереди современного кампуса НГУ, будет достроен до конца 2024 года. На текущий момент уже завершены все фасадные работы и благоустройство территории, подключены инженерные системы, системы отопления и вентиляции, произведена пуско-наладка грузоподъемных и пассажирских лифтов, выполнена большая часть внутренних отделочных работ: до пятого этажа включительно отделка завершена. Техническая готовность объекта составляет 94 %.

Площадь корпуса поточных аудиторий — 16,4 тыс. кв.м, помещения позволят вместить до 1700 студентов. В корпусе, помимо аудиторий, будет располагаться многофункциональное пространство с научной библиотекой и студенческий проектный центр. В новом здании будет реализована современная концепция библиотеки «без дверей». Доступ в помещение будет осуществляться в режиме 24/7, здесь студенты смогут самостоятельно заниматься, работать в группах, общаться и проводить время в комфортной обстановке.

"Темп работ по реализации одного из наших флагманских проектов — «Кампус мирового уровня НГУ» — очень высокий. Ввод в эксплуатацию объектов второй очереди — поточных аудиторий — позволит не только организовать образовательный процесс на высоком современном уровне, но и откроет новые возможности для проектной деятельности и внеаудиторных занятий студентов. Новейшая инфраструктура станет центром притяжения талантливой, заинтересованной в развитии отечественной науки молодежи, что укрепит позиции Новосибирской области как ведущего образовательного и научно-исследовательского центра страны", — прокомментировала замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.