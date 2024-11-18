Строительство нового корпуса поточных аудиторий НГУ — на финишной прямой

Помимо аудиторий, в корпусе будет располагаться многофункциональное пространство с научной библиотекой и студенческий проектный центр.
Корпус поточных аудиторий, который относится к объектам второй очереди современного кампуса НГУ, будет достроен до конца 2024 года. На текущий момент уже завершены все фасадные работы и благоустройство территории, подключены инженерные системы, системы отопления и вентиляции, произведена пуско-наладка грузоподъемных и пассажирских лифтов, выполнена большая часть внутренних отделочных работ: до пятого этажа включительно отделка завершена. Техническая готовность объекта составляет 94 %.
Площадь корпуса поточных аудиторий — 16,4 тыс. кв.м, помещения позволят вместить до 1700 студентов. В корпусе, помимо аудиторий, будет располагаться многофункциональное пространство с научной библиотекой и студенческий проектный центр. В новом здании будет реализована современная концепция библиотеки «без дверей». Доступ в помещение будет осуществляться в режиме 24/7, здесь студенты смогут самостоятельно заниматься, работать в группах, общаться и проводить время в комфортной обстановке.
"Темп работ по реализации одного из наших флагманских проектов — «Кампус мирового уровня НГУ» — очень высокий. Ввод в эксплуатацию объектов второй очереди — поточных аудиторий — позволит не только организовать образовательный процесс на высоком современном уровне, но и откроет новые возможности для проектной деятельности и внеаудиторных занятий студентов. Новейшая инфраструктура станет центром притяжения талантливой, заинтересованной в развитии отечественной науки молодежи, что укрепит позиции Новосибирской области как ведущего образовательного и научно-исследовательского центра страны", — прокомментировала замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.
Многофункциональное пространство планируется оснастить современными технологиями, что будет являться вариантом реализации концепции «умный дом». Информационные экраны будут не только в зоне ресепшена, но и в тихой зоне. Будет реализована возможность в онлайн-режиме выбирать свободные слоты для проведения мероприятий. Новые корпусы НГУ станут местом для внедрения достижений и технологий, разработанных Исследовательским центром в сфере искусственного интеллекта НГУ.
"В университете будут работать интеллектуальные системы контроля воздуха, шумов и вибрации, информационная платформа управления учебным процессом, система безопасности городской среды, в том числе предотвращения аварийных ситуаций и многое другое. Также наш кампус будет оборудован комплексом систем, реализующих функции автоматизированного управления, диспетчеризации и управления эксплуатацией инженерной инфраструктуры. Соглашение о реализации данного проекта совместно с ООО «Альбакор ИИР» мы подписали на недавно прошедшем научно-производственном форуме «Золотая долина", — отметил ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.
Параллельно возводятся другие объекты второй очереди — учебно-научный центр Института медицины НГУ (стройготовность — 19%) и научно-исследовательский центр НГУ (стройготовность — 16%).
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