В Новосибирской области стартовал монтаж оборудования для СКИФа

Первое оборудование установлено в тоннеле здания инжектора. Его монтажом занимаются специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, который выступает единственным исполнителем комплекса работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладке оборудования ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ».

Сборка бустерного кольца ведется с промежутка впуска электронного пучка из линейного ускорителя, поэтому первым был установлен ближайший к этой точке гирдер — так специалисты называют часть магнитно-вакуумной системы ускорителя, смонтированную на высокоточную подставку. Также эта «ячейка» бустера самая габаритная и тяжелая: ее длина 3,4 метра и вес 3,5 тонны. Таким образом специалисты отработали оптимальную технологию транспортировки оборудования из вспомогательных корпусов.

«СКИФ спроектирован как самый современный источник синхротронного излучения в мире. Причем это установка создается в России, а само оборудование ускорительного комплекса, в том числе оборудование бустерного синхротрона, – это в большинстве своем разработка наших, новосибирских ученых. И это предмет особенной гордости. Ввод синхротрона в эксплуатацию даст дополнительные конкурентные преимущества российским ученым для проведения научных исследований в России, в том числе в междисциплинарных областях, на новом уровне», отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.