В Новосибирской области стартовал монтаж оборудования для СКИФа

«СКИФ спроектирован как самый современный источник синхротронного излучения в мире», — подчеркивает министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.
Первое оборудование установлено в тоннеле здания инжектора. Его монтажом занимаются специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, который выступает единственным исполнителем комплекса работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладке оборудования ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ».
Сборка бустерного кольца ведется с промежутка впуска электронного пучка из линейного ускорителя, поэтому первым был установлен ближайший к этой точке гирдер — так специалисты называют часть магнитно-вакуумной системы ускорителя, смонтированную на высокоточную подставку. Также эта «ячейка» бустера самая габаритная и тяжелая: ее длина 3,4 метра и вес 3,5 тонны. Таким образом специалисты отработали оптимальную технологию транспортировки оборудования из вспомогательных корпусов.
«СКИФ спроектирован как самый современный источник синхротронного излучения в мире. Причем это установка создается в России, а само оборудование ускорительного комплекса, в том числе оборудование бустерного синхротрона, – это в большинстве своем разработка наших, новосибирских ученых. И это предмет особенной гордости. Ввод синхротрона в эксплуатацию даст дополнительные конкурентные преимущества российским ученым для проведения научных исследований в России, в том числе в междисциплинарных областях, на новом уровне», отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.
Ранее в здании инжектора была установлена и протестирована опорная геодезическая сеть, которая позволит выполнить высокоточный монтаж гирдеров с оборудованием. Требования по точности взаимного положения гирдерных модулей составляют около 70 микрометров, что аналогично толщине волоса взрослого человека. Это рекордная точность для ускорителей: данный параметр для подобных машин предыдущих поколений составлял порядка 100 микрометров. Только при таком расположении модулей возможно достичь необходимой точности положения элементов магнитной системы, смонтированной на гирдеры, и, следовательно, необходимых параметров электронного пучка.
Планируется, что к весне 2025 года все 44 гирдера бустера будут собраны в кольцо периметром 158 метров и закоммутированы с инженерными системами. Также к этому сроку будет смонтирована автоматизированная система радиационного контроля и станут возможны испытания этого сегмента ускорительного комплекса с электронным пучком. Здесь за полсекунды пучок будет разгоняться до 3 ГэВ — эта энергия, на которой работает ЦКП «СКИФ».
Также в здании инжектора продолжаются работы по монтажу оборудования линейного ускорителя. Ускоряющие структуры, магнитные элементы, система диагностики пучка уже выставлены в проектное положение, идет сборка вакуумной системы. Первые эксперименты с пучком запланированы на декабрь 2024 года.
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