Виртуальный помощник психолога и датчик для мониторинга воздуха из графена: резиденты Академпарка презентовали инновационные проекты

В Академпарке победители презентовали свои стартапы, проработанные на акселераторе A:СТАРТ. 19 проектов вошли в состав бизнес-инкубатора, получив поддержку правительства Новосибирской области. Это рекордное число победителей за один сезон за всю историю акселератора. С новыми разработками новосибирских инноваторов в ходе пресс-тура ознакомилась вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова. Среди них – система с искусственным интеллектом для обучения незрячих, сенсор влажности на основе графена, инновационный полимер для улучшения гидроизоляции фундамента. Проекты поддержаны региональным Правительством и Фондом содействия инновациям и соответствуют задачам Десятилетия науки и технологий и Стратегии научно-технологического развития РФ.

Один из проектов, который был представлен заместителю губернатора, - датчик влажности на основе графена, подобных на мировом рынке до сих пор нет. При этом есть потребность в датчиках, способных выдерживать экстремальные температуры, давление, обеспечивая точные и надежные измерения. Созданием нового прибора занимается Тимур Гареев вместе с командой, в которую вошли студенты физфака НГУ Кирилл Артишевский, Олег Зайцев и Александра Богомолова. Работа ведется под руководством д.ф.-м.н. Дмитрия Смовжа в молодежной лаборатории Института теплофизики СО РАН. Потребителями приборов могут стать предприятия химической, нефтяной, пищевой промышленности и сельского хозяйства. Размеры датчика 10 на 10 миллиметров. Разработанный прототип превосходит большинство аналогов по точности и быстродействию, а также по способности работать в агрессивных средах (н-р аммиак). В настоящее время прибор проходит стадию испытаний, найдены индустриальные партнёры. Старт серийного производства планируется в начале 2026 года. В планах разработчиков уменьшить размеры прототипа в 10 тысяч раз и интегрировать в инновационные комплексы мониторинга атмосферного воздуха, созданные и применяемые в Новосибирской области, а также в других регионах России.