Виртуальный помощник психолога и датчик для мониторинга воздуха из графена: резиденты Академпарка презентовали инновационные проекты

Сразу девятнадцать новых проектов вошли в состав бизнес-инкубатора.
В Академпарке победители презентовали свои стартапы, проработанные на акселераторе A:СТАРТ. 19 проектов вошли в состав бизнес-инкубатора, получив поддержку правительства Новосибирской области. Это рекордное число победителей за один сезон за всю историю акселератора. С новыми разработками новосибирских инноваторов в ходе пресс-тура ознакомилась вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова. Среди них – система с искусственным интеллектом для обучения незрячих, сенсор влажности на основе графена, инновационный полимер для улучшения гидроизоляции фундамента. Проекты поддержаны региональным Правительством и Фондом содействия инновациям и соответствуют задачам Десятилетия науки и технологий и Стратегии научно-технологического развития РФ.
Один из проектов, который был представлен заместителю губернатора, - датчик влажности на основе графена, подобных на мировом рынке до сих пор нет. При этом есть потребность в датчиках, способных выдерживать экстремальные температуры, давление, обеспечивая точные и надежные измерения. Созданием нового прибора занимается Тимур Гареев вместе с командой, в которую вошли студенты физфака НГУ Кирилл Артишевский, Олег Зайцев и Александра Богомолова. Работа ведется под руководством д.ф.-м.н. Дмитрия Смовжа в молодежной лаборатории Института теплофизики СО РАН. Потребителями приборов могут стать предприятия химической, нефтяной, пищевой промышленности и сельского хозяйства. Размеры датчика 10 на 10 миллиметров. Разработанный прототип превосходит большинство аналогов по точности и быстродействию, а также по способности работать в агрессивных средах (н-р аммиак). В настоящее время прибор проходит стадию испытаний, найдены индустриальные партнёры. Старт серийного производства планируется в начале 2026 года. В планах разработчиков уменьшить размеры прототипа в 10 тысяч раз и интегрировать в инновационные комплексы мониторинга атмосферного воздуха, созданные и применяемые в Новосибирской области, а также в других регионах России.
Также в числе проектов, отмеченных среди лучших, - ветеринарный препарат на основе хищных грибов, вендинговый автомат для заточки ножей, декоративная плитка из переработанной одежды, виртуальный помощник психолога, отечественная операционная система ВОСХОД, компоненты для СВЧ-электроники и другие. Всего к участию в 29-м сезоне бизнес-ускорителя А:СТАРТ было подано 170 заявок из разных регионов России, 98 человек с 57 проектами было приглашено к участию. Средний возраст участников – 28 лет.
Ирина Мануйлова отметила, что gравительство Новосибирской области, министерство науки и инновационной политики региона, Новосибирский областной инновационный фонд оказывают всестороннюю помощь проектам Академпарка. В частности, через поддержку инфраструктуры Академпарка, «единое окно» для инноваторов, конкурс для инновационных компаний, осуществляющих трансфер научных разработок в реальный сектор экономики.
«В программе приняли участие 47 студентов и 14 работников НИИ СО РАН. На акселераторе команды протестировали свои бизнес-идеи и продукты на рынке, нашли первых клиентов, разработали стратегии развития проектов и изучили инструменты управления и продвижения стартапов. Каждый проект развивался при поддержке опытных наставников — трекеров и менторов отраслевых направлений. Это очень важно, молодым стартаперам получать комплексную поддержку всех институтов развития и государства. Если проект попал в Академпарк, он получает большой импульс для развития, так как проходит серьезный отбор. В итоге, самые лучшие, жизнеспособные проекты, отвечающие запросам экономики, задачам импортозамещения получают билет в жизнь», – подчеркнула заместитель uубернатора Ирина Мануйлова.
«В этот раз на А:СТАРТ победило 19 проектов и это действительно проекты, которые улучшают качество жизни в самых разных сферах. Это и новые отечественные операционные системы и ИИ-помощники для бизнеса и проекты, которые предлагают практическое применение научных исследований. Дальнейший путь победителей акселератора в рамках бизнес-инкубатора Академпарка будет складываться в зависимости от стадии, на которой они сейчас находятся. Те кто, уже вышел на продажи, будут привлекать инвестиции для масштабирования, а также расширять производство с помощью нашей инфраструктуры. Начинающие проекты сосредоточатся на исследованиях и доработке своего продукта, а также на привлечении грантов на первоначальную разработку и выход на рынок. Всё это при непосредственной поддержке команды и экспертов Академпарка», - отметил исполнительный директор Фонда «Технопарк Академгородка», руководитель бизнес-инкубатора Академпарка Алексей Логвинский.
Победители A:Старта получат льготы на аренду офисов и рабочих помещений, для сотрудников компаний-резидентов предусмотрено льготное жилье, комплекс инфраструктуры по сопровождению бизнеса (трекеры и менторы), доступ к различным информационным ресурсам и помощь с поиском контактов партнёров (например, индустриальных), содействие в коммуникации с вузами и институтами, а также перспективы поддержки других институтов развития – венчурных и инвестиционных фондов, Новосибирского областного инновационного фонда, Национальной технологической инициативы, фонда «Сколково».
Фото: nauka.nso.ru
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