Совместный центр фундаментальных наук открыли НГУ и Чунцинский университет

Новосибирский государственный университет и Чунцинский университет, ведущий национальный университет КНР, расположенный в городе Чунцин, одном из трех городов федерального подчинения, подписали соглашение о создании совместного центра фундаментальных наук. Об этом сообщает пресс-служба НГУ. Основной задачей центра станет координация и налаживание научного обмена между двумя вузами в сфере математики и физики. Также будет создана совместная образовательная программа по физике с двойным дипломом китайского и российского вузов.

— У нас достаточно давно было в планах установить тесное сотрудничество с Чунцинским университетом, одним из сильнейших университета Китая по естественно-научным направлениям подготовки. Мы долго к этому шли, поэтому очень рады достигнутым результатам. Помимо сотрудничества в научной сфере, мы также будем работать в области образования — подали заявку в Министерство образования КНР на создание совместной образовательной программы по физике. Предполагается, что студенты бакалавриата три года будут обучаться в Чунцинском университете, в дальнейшем приезжают на один год в НГУ, по итогам получают два диплома. Предусмотрено и обучение в совместной магистратуре, — рассказал Евгений Сагайдак, начальник управления экспорта образования НГУ.