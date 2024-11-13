Фестиваль «NAUKA 0+» в Новосибирске: театр физического эксперимента, блиц-опрос для Менделеева и лазерное шоу

Всероссийский фестиваль «NAUKA 0+» будет проходить с 13 по 22 ноября в Новосибирской области. Мастер-классы и лекции, музыкальные перформансы, шесть зон активности и более 30 экспонентов ждут участников всех возрастов.

В рамках пресс-конференции заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова рассказала, что фестиваль будет идти более чем на 30 площадках по всему Новосибирску и в районах области. «Будет представлена экспозиция СКИФа. Установка, которая сегодня готовится к запуску, станет самым ярким источником потока частиц. На выставке вы сможете познакомиться с мини-установкой атомной электростанции. В этом году откроет свои площадки музей Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Это учреждение с особым статусом, попасть туда будет увлекательно», – подчеркнула она. И добавила, что гостей фестиваля «NAUKA 0+» ждет научно-популярное ток-шоу «Язык Эйнштейна», а также специально созданная Новосибирским государственным краеведческим музеем игра «Племя», принять участие в которой можно будет после лекции по истории Сибири. Кроме того, Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН откроет доступ посетителям на нулевые и минусовые этажи и покажет хранилище. Для самых маленьких гостей рассказывать, как устроен мир, будут персонажи мультсериала «Фиксики».



«Будут живая музыка, шоу с лазерами, технологические эффекты. На фестивале у зрителей будет уникальная возможность задать вопрос Дмитрию Менделееву. Точнее, его образу, сгенерированному с помощью нейросети. На площадке выставки будет представлено более 30 организаций-экспонентов», – сказала исполнительный директор Фонда научно-технологического развития Новосибирской области Анастасия Ивашина.

