До конца декабря можно будет увидеть самую яркую за последние двадцать лет комету

«У кометы Цзыцзиньшань-ATLAS нам удалось снять не только широкие газово-пылевые и ионный хвост, но даже очень редко наблюдаемый антихвост. Зафиксировать его удалось 19 октября, когда Цзыцзиньшань-ATLAS проходила недалеко от Солнца. Почему у комет появляется не только хвост, направленный от Солнца, но еще и тусклый антихвост, направленный к Солнцу, — на этот счет существуют разные мнения. Скорее всего, это то, что «сдувается» с поверхности ядра кометы солнечным ветром и остается на «пройденном пути» кометы как ее «след». Изучение состава антихвостов — важная задача для астрофизики, так как именно то, что «стрясается» с ядра кометы, «оседает» на поверхности Земли быстрее, так как, скорее всего, это более тяжелые частицы. Когда-то такие «подарки» принесли на Землю воду, а с ней — и простейшие составляющие, с которых началась жизнь», — рассказала Альфия Нестеренко.

Хвосты комет изучены более детально. Если говорить про комету Цзыцзиньшань-ATLAS, то астрофизики по всему миру сделали множество ее снимков, в том числе и такие, где хвост выглядит как «букет», расщепленный на разные составляющие, особенно при прохождении на близком от Солнца расстоянии.

«Это говорит не только о богатом химическом составе этой кометы, но и том, что в составе ядра кометы достаточное содержание и воды, и пыли, которые еще не испарились», — добавляет Альфия Нестеренко.

Представленные снимки сделаны в районе Коченево в начале ноября Михаилом Масловым, инженером Учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ. Условия съемки приведены в нижней части снимков. Общее время накопления для каждого снимка — примерно 30 минут.