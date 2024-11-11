До конца декабря можно будет увидеть самую яркую за последние двадцать лет комету

Комету Цзыцзиньшань-ATLAS можно наблюдать в Северном полушарии, сообщила Альфия Нестеренко, заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ.
Самую яркую комету последних двух десятилетий C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) можно наблюдать в Северном полушарии с помощью биноклей и небольших телескопов до конца декабря. Она видна сразу же после заката Солнца в западной части неба в созвездии Змееносца, недалеко от очень яркой звезды Арктур (альфа созвездия Волопаса). Об этом рассказала Альфия Нестеренко, заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ, сообщает пресс-служба вуза.
Комета Цзыцзиньшань-ATLAS вернется к Земле только через 80 660 лет. Но, по мнению астрофизика, скорее всего, не вернется, так как очень вытянутая траектория кометы выведет ее за пределы Солнечной системы. Эта крупная комета превосходит так называемый предел Бортля; она проходила не так близко к Солнцу, как недавно открытая комета C/2024 S1 (ATLAS), относящаяся к другому классу комет (sungrazing comets: околосолнечные — «кометы, царапающие Солнце»). 28 октября эта комета оказалась на минимальном расстоянии до Солнца — в 500 тыс. км — и распалась, поэтому не было возможности зафиксировать на снимках даже хвост этой кометы.
«У кометы Цзыцзиньшань-ATLAS нам удалось снять не только широкие газово-пылевые и ионный хвост, но даже очень редко наблюдаемый антихвост. Зафиксировать его удалось 19 октября, когда Цзыцзиньшань-ATLAS проходила недалеко от Солнца. Почему у комет появляется не только хвост, направленный от Солнца, но еще и тусклый антихвост, направленный к Солнцу, — на этот счет существуют разные мнения. Скорее всего, это то, что «сдувается» с поверхности ядра кометы солнечным ветром и остается на «пройденном пути» кометы как ее «след». Изучение состава антихвостов — важная задача для астрофизики, так как именно то, что «стрясается» с ядра кометы, «оседает» на поверхности Земли быстрее, так как, скорее всего, это более тяжелые частицы. Когда-то такие «подарки» принесли на Землю воду, а с ней — и простейшие составляющие, с которых началась жизнь», — рассказала Альфия Нестеренко.
Хвосты комет изучены более детально. Если говорить про комету Цзыцзиньшань-ATLAS, то астрофизики по всему миру сделали множество ее снимков, в том числе и такие, где хвост выглядит как «букет», расщепленный на разные составляющие, особенно при прохождении на близком от Солнца расстоянии.
«Это говорит не только о богатом химическом составе этой кометы, но и том, что в составе ядра кометы достаточное содержание и воды, и пыли, которые еще не испарились», — добавляет Альфия Нестеренко.
Представленные снимки сделаны в районе Коченево в начале ноября Михаилом Масловым, инженером Учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ. Условия съемки приведены в нижней части снимков. Общее время накопления для каждого снимка — примерно 30 минут.
Комментарии (0)