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Наука и образование

Экотестирование «Зеленый Зачет»: новосибирские школьники смогут проверить знания по химии, экологии, биологии и географии

Большой тест будет проводиться в два этапа, сдать тест можно в офлайне или дистанционно.

pxhere.com

Всероссийское экологическое тестирование «Зеленый Зачет» стартует 18 ноября 2024 года. В нем могут принять участие школьники 8–11-х классов и студенты 1–2-х курсов вузов. Они ответят на более 600 вопросов по экологии, химии, биологии, географии.

«Зеленый Зачет» проводится в два этапа. На первом этапе, который продлится с 18 ноября по 15 декабря 2024 года, участники в дистанционном формате ответят на вопросы тестирования. Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов, пройдут во второй (очный) этап, где им предстоит решить олимпиадные задания.

Итоги тестирования подведут в марте 2025 года.

Даты проведения: первый этап – 18 ноября – 15 декабря 2024 года, второй этап – февраль 2025 года.
Форматы проведения: дистанционный и очный.

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