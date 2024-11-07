Крупнейший для Новосибирской области центр реставрации откроют в декабре 2024-го

Пресс-конференция, посвященная открытию новых региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов, с прямым включением регионов, участвующих в этом масштабном федеральном проекте, прошла в пресс-центре ТАСС в Москве. Юрий Петухов поблагодарил от лица губернатора Андрей Травникова руководство Министерства культуры РФ и Российской государственной библиотеки за всестороннюю поддержку инициативы регионального правительства по созданию центра реставрации в Новосибирской области.

Региональный центр реставрации редких и древних книг, рукописей и документов откроется в начале декабря 2024 года на базе Новосибирской областной научной библиотеки (НГОНБ). Это будет самый большой из созданных региональных центров по объему оборудования, количеству сотрудников, оснащению и по занимаемым площадям.

«Открытие Центра станет той точкой роста, которая даст новые возможности в сфере сохранения документального наследия региона в целом. В первую очередь он займется реставрацией фондов НГОНБ. Фонд библиотеки насчитывает около 1 миллиона 200 тысяч экземпляров. Здесь хранится более 6,5 тысяч старопечатных книг и журналов – это 1/5 от всех ценных и редких документов, находящихся на учете в региональных библиотеках Сибирского федерального округа. Наиболее ценным является книжное собрание Колывано-Воскресенских горных заводов. Эти документы – неотъемлемая часть культурного наследия страны. Их сохранение является приоритетной задачей. Но важно отметить, что реставрация фондов – потребность не только Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Увеличения объема реставрационных работ с нетерпением ждут не только библиотеки, но музеи, архивы и научные учреждения региона. Например, нуждается в реставрации собрание старопечатных изданий и рукописей сектора археографии Института истории СО РАН, которое насчитывает порядка 2 000 экземпляров XVII–XX вв., собранных в ходе многолетней экспедиционной работы», – пояснил Юрий Петухов.

Центр откроется в здании издательства «Советская Сибирь» и займет помещение площадью 573 кв.м. Региональный центр реставрации будет оснащен современным оборудованием, лабораторией для предреставрационных исследований, карантинным помещением для документов, имеющих биологические повреждения. В нем будут организованы просторные аудитории для переплетных и реставрационных работ, методический кабинет для обучения специалистов, позволяющий проводить вебинары и удаленные консультации.

«Мы сейчас на самом ответственном этапе: на данный момент уже полным ходом идет ремонт помещений, закупаются материалы и оборудование. Активно формируется кадровый потенциал реставраторов региона. Специалисты регулярно проходят обучение в федеральных и региональных центрах консервации», – рассказал Юрий Петухов.