Новосибирские ученые разрабатывают компоненты для создания экологически чистого топлива

В Институте неорганической химии СО РАН рассказали о перспективных проектах.
Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев посетил лабораторию Института неорганической химии СО РАН и ознакомился с разработками молодых ученых Института. «Проекты института, с которыми мы познакомились, касаются важнейших направлений катализа, микроэлектроники, нанотехнологий, возобновляемых источников энергии. Это новые технологии, которые совмещают экологический и экономический подход. Соединения, которые получают в лабораториях, имеют преимущества перед зарубежными аналогами. Перспективные исследования в Институте ведутся молодыми учеными, которые являются активными получателями поддержки правительства региона и РНФ. По двум направлениям поддержки (именные премии, стипендии, гранты и гранты РНФ) ежегодно выделяется финансирование более 100 миллионов рублей», – сказал Вадим Васильев.
Среди проектов – работа по получению стабильных индивидуальных соединений платины, палладия, родия и иридия с оксоанионами. По словам победителя конкурса на присуждение именных премий правительства региона к.х.н. Данилы Васильченко, такие соединения являются универсальными предшественниками для нанесения активных форм благородных металлов и получения каталитических материалов. Конечная цель – разработка катализаторов для широкого круга применений, таких как фотокаталитическая генерация водорода, в том числе и из возобновляемых ресурсов, создание химических систем компактного хранения водорода и маневровых двигателей космических аппаратов, нейтрализация загрязнений воздуха в городских агломерациях. Кроме того, в ходе работы было обнаружено, что комплексы платины с оксоанионами являются удобными стартовыми реагентами для синтеза противоопухолевых препаратов активируемых светом.
Исследуемые соединения также перспективны как высокочувствительные сенсоры для охраны окружающей среды и определения биомаркеров заболеваний в выдыхаемом воздухе, нейтрализации токсичных компонентов выхлопных газов и пестицидов.
«В ИНХ СО РАН проводятся работы по 54 грантам Российского научного фонда, из них 21 грант был получен в 2024 году. Наши приоритетные исследования ориентированы на синтез и изучение новых соединений и функциональных материалов для хранения и разделения газов, биомедицинских приложений, катализа, сенсорики, микро- и наноэлектроники, фотоники и других актуальных направлений, Институт участвует в программе обновления приборной базы Минобрнауки РФ и создает молодежные лаборатории. Для нас, создание хороших условий для реализации молодых ученых – это один из приоритетов», – отметил директор ИНХ СО РАН, д.х.н., профессор РАН Константин Брылев.
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