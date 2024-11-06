Новосибирские ученые разрабатывают компоненты для создания экологически чистого топлива

Исследуемые соединения также перспективны как высокочувствительные сенсоры для охраны окружающей среды и определения биомаркеров заболеваний в выдыхаемом воздухе, нейтрализации токсичных компонентов выхлопных газов и пестицидов.



«В ИНХ СО РАН проводятся работы по 54 грантам Российского научного фонда, из них 21 грант был получен в 2024 году. Наши приоритетные исследования ориентированы на синтез и изучение новых соединений и функциональных материалов для хранения и разделения газов, биомедицинских приложений, катализа, сенсорики, микро- и наноэлектроники, фотоники и других актуальных направлений, Институт участвует в программе обновления приборной базы Минобрнауки РФ и создает молодежные лаборатории. Для нас, создание хороших условий для реализации молодых ученых – это один из приоритетов», – отметил директор ИНХ СО РАН, д.х.н., профессор РАН Константин Брылев.