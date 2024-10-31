В следующем году в Новосибирске заработает учебно-исследовательская станция СКИФ-НГУ

Решение о создании учебно-исследовательской станции СКИФ-НГУ «Базовые методы синхротронной диагностики для образовательной, исследовательской и инновационной деятельности студентов» было принято на Ученом совете НГУ в октябре 2024 года. Данная станция создается в рамках партнерского Соглашения между НГУ, Институтом катализа СО РАН им. Г.К. Борескова, Институтом ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН и ЦКП СКИФ. Она может стать одной из первых станций, работающих на СКИФе, наряду с шестью станциями первой очереди.

— Многое оборудование для учебно-научной станции уже приобретено участниками Соглашения и в настоящее время эксплуатируется в Сибирском центре синхротронного и терагерцового излучения. Осталось только дождаться сдачи ЦКП СКИФ в эксплуатацию и последующего монтажа оборудования, — рассказал старший научный сотрудник ЦКП СКИФ и Лаборатории структурной диагностики ультрадисперсных и наноструктурируемых систем Физического факультета НГУ Андрей Сараев.

Согласно установленным срокам сдачи станции в эксплуатацию, ее запуск планируется на сентябрь 2025 года. Предполагается, что станция будет использоваться для работы со студентами старших курсов и аспирантами Физического факультета, Факультета естественных наук и Геолого-геофизического факультета НГУ. Обучение работе с экспериментальными методиками исследования будет проводиться через решение научных задач, сформулированных и поставленных исследователями и преподавателями НГУ, а также учеными институтов СО РАН.

— Это всегда нестандартные, современные задачи. Для их решения не существует традиционных путей и готовых методических материалов. Поэтому и знания, которые получат молодые исследователи в результате исследовательской работы, будут актуальными и современными. Студенты старших курсов уже знакомы с экспериментальной работой, прошли различные практикумы, у них имеется опыт самостоятельной работы, поэтому их можно привлекать к проведению уже более сложных научных работ. Стоит отметить, что в первую очередь станция рассчитана на проведение на ней научных исследований с участием обучающихся, подготовку дипломных и курсовых работ. Мы полагаем, что станция будет интересна и для проведения программ по подготовке кадров для СКИФа и повышения квалификации, — пояснил господин Сараев.