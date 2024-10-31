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Наука и образование

Кибербезопасность и онлайн-нормативы: первые золотые значки ТехноГТО получили новосибирские школьники

Перед ребятами стоял целый ряд задач, в том числе настроить Wi-Fi роутер, устранить проблемы в Сети, зашифровать файлы и найти координаты по IP.

nso.ru

Новосибирские школьники сдали нормативы технологической грамотности ТехноГТО на очной площадке в рамках международного форума-выставки «Учебная Сибирь». Участники, успешно подтвердившие свои знания и практические навыки, получили первые в истории проекта золотые значки.

На форуме-выставке «Учебная Сибирь» очные нормативы ТехноГТО по направлениям «Электроника дома» и «Кибербезопасность» сдали 43 школьника – предварительно они успешно прошли пять онлайн-нормативов и получили право подтвердить свои знания очно. Участникам необходимо было собрать, подключить, настроить компоненты умного дома и выполнить ряд заданий в области кибербезопасности: настроить Wi-Fi роутер, устранить проблемы с интернет-сетью, зашифровать файлы, найти координаты по IP и пр. 

Оба очных норматива ТехноГТО успешно сдали Артем Комаров (8 класс, Лицей №22 «Надежда Сибири»), Павел Реутский (9 класс, Лицей №22 «Надежда Сибири») и Андрей Нечаев (11 класс, Куйбышевский Дом детского творчества).

nso.ru
nso.ru

Комплекс нормативов технологической грамотности ТехноГТО включает девять нормативов, которые доступны для прохождения онлайн: «Кибербезопасность», «Применение беспилотников», «Принятие решений на основе данных», «Электроника дома», «Цифровая навигация», «Блогинг», «Фактчекинг», «Цифровое моделирование и производство», «Разработка видеоигр».

За три успешно пройденных норматива онлайн участник получает виртуальный бронзовый значок, за пять – серебряный и допуск к очной сдаче. Золотой значок получает тот, кто подтвердил знания по двум нормативам очно. Также успешно пройденные нормативы позволяют школьникам получить дополнительные баллы в отборочном туре Национальной технологической олимпиады (НТО) и НТО Junior, конкурсе цифровых портфолио «Талант НТО» и других мероприятиях Кружкового движения НТИ и партнеров.

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