Кибербезопасность и онлайн-нормативы: первые золотые значки ТехноГТО получили новосибирские школьники

Комплекс нормативов технологической грамотности ТехноГТО включает девять нормативов, которые доступны для прохождения онлайн: «Кибербезопасность», «Применение беспилотников», «Принятие решений на основе данных», «Электроника дома», «Цифровая навигация», «Блогинг», «Фактчекинг», «Цифровое моделирование и производство», «Разработка видеоигр».

За три успешно пройденных норматива онлайн участник получает виртуальный бронзовый значок, за пять – серебряный и допуск к очной сдаче. Золотой значок получает тот, кто подтвердил знания по двум нормативам очно. Также успешно пройденные нормативы позволяют школьникам получить дополнительные баллы в отборочном туре Национальной технологической олимпиады (НТО) и НТО Junior, конкурсе цифровых портфолио «Талант НТО» и других мероприятиях Кружкового движения НТИ и партнеров.