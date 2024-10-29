Почти 50 миллионов рублей: новосибирские инноваторы получать поддержку регионального правительства

Подведены итоги второго конкурсаинноваторов нашего региона. Лучшим проектам будет оказана поддержка на сумму 49 миллионов рублей. Победители были определены на заседании комиссии под председательством министра науки и инновационной политики Вадима Васильева.

"Конкурс по предоставлению субсидий для инноваторов приносит несомненную пользу региону, так как поддерживает проекты, направленные на решение приоритетных отраслевых задач, с серьёзным научным заделом и финансовой поддержкой со стороны индустриальных партнёров. Проекты финансируются на паритетных началах. Субсидии покрывают 50% затрат, а ещё 50 % финансирует заявитель. Обязательное условие — не менее 20 % от общей суммы субсидии должно быть направлено на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). В результате, многие из компаний, получив серьезный задел от государства, в дальнейшем, имеют потенциал для развития", - прокомментировал глава регионального министерства Вадим Васильев.

Среди проектов, которые получат поддержку правительства Новосибирской области, исследования по направлениям - сельское хозяйство, биотехнологии, медицинское и промышленное приборостроение, оптоэлектроника, новые материалы и космические технологии. Так, среди получателей поддержки - проекты по ускоренному семеноводству новых сортов картофеля, разработке тест-полосок для выявления возбудителей болезней растений, препарата, повышающего иммунитет у крупного рогатого скота, по созданию аппарата для лечения синдрома диабетической стопы и двигателей для малых спутников.