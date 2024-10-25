Лекарство на основе хищных грибов и декоративная плитка из переработанной одежды: инноваторов наградили в Академпарке

Новым резидентам бизнес-инкубатора Академпарка будет оказана инфраструктурная и экспертная поддержка для развития стартапов.
Рекордное число победителей за один сезон за всю историю акселератора А:СТАРТ зафиксировано в финале бизнес-ускорителя, который проводится ежегодно при поддержке регионального правительства в Академпарке.
Победителей приветствовал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. «Безусловно, такие программы как А:СТАРТ – визитная карточка Академпарка и всего региона, они предоставляют молодым людям возможности для развития и обучения. Это способствуют развитию предпринимательских навыков и компетенций, приобретению опыта работы в стартапах и бизнес-проектах, знакомству с успешными технологическими предпринимателями и экспертами и получению грантов и инвестиций для развития своих проектов. А еще это сообщество единомышленников и партнёров. Вы приобретаете одновременно и большие возможности и большую ответственность за наше общее технологическое будущее», – подчеркнул министр.
К участию в 29-м сезоне бизнес-ускорителя А:СТАРТ было подано 170 заявок, 98 человек с 57 проектами было приглашено к участию. Участники презентовали свои стартапы, проработанные на акселераторе. В этот раз экспертное жюри выбрало 19 победителей. Среди них – виртуальный помощник психолога, отечественная операционная система ВОСХОД, компоненты для СВЧ-электроники, система для обучения незрячих, эффективный сенсор влажности, ветеринарный препарат на основе хищных грибов, вендинговый автомат для заточки ножей, декоративная плитка из переработанной одежды и другие.
На акселераторе команды протестировали свои бизнес-идеи и продукты на рынке, нашли первых клиентов, разработали стратегии развития проектов и изучили инструменты управления и продвижения стартапов. Каждый проект развивался при поддержке опытных наставников – трекеров и менторов отраслевых направлений. На финале инноваторы представили итоги своей работы на программе. Лучшие команды выиграли приглашение в бизнес-инкубатор Академпарка, где станут резидентами и получат инфраструктурную и экспертную поддержку для развития своих инновационных стартапов.
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