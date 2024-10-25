Лекарство на основе хищных грибов и декоративная плитка из переработанной одежды: инноваторов наградили в Академпарке

Рекордное число победителей за один сезон за всю историю акселератора А:СТАРТ зафиксировано в финале бизнес-ускорителя, который проводится ежегодно при поддержке регионального правительства в Академпарке.

Победителей приветствовал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев. «Безусловно, такие программы как А:СТАРТ – визитная карточка Академпарка и всего региона, они предоставляют молодым людям возможности для развития и обучения. Это способствуют развитию предпринимательских навыков и компетенций, приобретению опыта работы в стартапах и бизнес-проектах, знакомству с успешными технологическими предпринимателями и экспертами и получению грантов и инвестиций для развития своих проектов. А еще это сообщество единомышленников и партнёров. Вы приобретаете одновременно и большие возможности и большую ответственность за наше общее технологическое будущее», – подчеркнул министр.

