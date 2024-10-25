В Новосибирске проходит Всероссийский фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба»

Новосибирская область в 2024 году стала одним из 18 субъектов России, на территории которой с 24 по 26 октября 2024 года в рамках международного форума-выставки «Учебная Сибирь» проходит Всероссийский фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба».

В работе фестиваля 25 октября приняла участие заместитель губернатора Валентина Дудникова, в частности, она подчеркнула: «Фестиваль БАС «Дотянуться до неба» – одна из центральных площадок фестиваля, ориентированная на профориентацию специалистов отрасли, она объединила любителей и профессионалов в области беспилотных летательных аппаратов. Треки фестиваля позволяют школьникам и студентам прототипировать будущее дронов, профессионалам – обмениваться технологическими наработками и приобрести новые компетенции, обсудить общественно значимые проекты по теме БАС».

В фестивале участвуют школьники с 14 лет, а также студенты, преподаватели, производители беспилотных летательных аппаратов. Всего в 18 регионах страны в фестивале примут участие свыше 30 тысяч человек. Только на одной площадке, в МВК «Новосибирск Экспоцентр», фестиваль объединил более 3 тысяч человек.