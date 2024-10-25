В Новосибирске проходит Всероссийский фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба»

Фестиваль включен в программу форума-выставки «Учебная Сибирь».
Новосибирская область в 2024 году стала одним из 18 субъектов России, на территории которой с 24 по 26 октября 2024 года в рамках международного форума-выставки «Учебная Сибирь» проходит Всероссийский фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба».
В работе фестиваля 25 октября приняла участие заместитель губернатора Валентина Дудникова, в частности, она подчеркнула: «Фестиваль БАС «Дотянуться до неба» – одна из центральных площадок фестиваля, ориентированная на профориентацию специалистов отрасли, она объединила любителей и профессионалов в области беспилотных летательных аппаратов. Треки фестиваля позволяют школьникам и студентам прототипировать будущее дронов, профессионалам – обмениваться технологическими наработками и приобрести новые компетенции, обсудить общественно значимые проекты по теме БАС».
В фестивале участвуют школьники с 14 лет, а также студенты, преподаватели, производители беспилотных летательных аппаратов. Всего в 18 регионах страны в фестивале примут участие свыше 30 тысяч человек. Только на одной площадке, в МВК «Новосибирск Экспоцентр», фестиваль объединил более 3 тысяч человек.
В рамках фестиваля запланированы различные активности и лекции по ознакомлению с беспилотными авиационными системами, как эти системы применяются в современной жизни. Так, в первый день фестиваля, прошла панельная дискуссия по реализации в нашем регионе федерального проекта «Кадры для БАС». На ней обсуждалось: что представляет из себя данный проект, какие специалисты по БАС сейчас востребованы в реальном секторе экономики и просто в жизни, как стать успешным в сфере БАС. Далее, на круглом столе, обсудили, какие соревнования в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания БАС проходят в нашем регионе и в стране.
Структура фестиваля представлена тремя треками. В треке «Мечта» участники создают собственный сюжет будущего, полезного применения беспилотных аппаратов. Секции трека «Технологии» реализованы в формате мастер-классов, полезных игр, практических семинаров, презентаций, открытых лекций, дизайн-сессий, выставок и информационных материалов, с помощью которых участники знакомятся с разнообразием технологий БАС. Трек «Общество» направлен на консолидацию на единой площадке представителей отрасли, их включение в реальные задачи по применению беспилотных летательных аппаратов и важные общественные инициативы в данной сфере.
Фестиваль БАС организован АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем национального проекта «Беспилотные авиационные системы» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и национальной киберфизической платформы «Берлога». Соорганизатор фестиваля БАС на территории региона – министерство образования Новосибирской области.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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