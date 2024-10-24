Пилотный вычислительный кластер суперкомпьютерного центра «Лаврентьев» запустили в НГУ

В Новосибирском государственном университете заработала первая очередь — сегмент вычислительного кластера суперкомпьютерного центра «Лаврентьев», рассказали в пресс-службе вуза. Сегмент располагается в учебном корпусе НГУ, в дальнейшем он будет размещен на площадях научно-исследовательского центра НГУ, который относится к объектам второй очереди современного кампуса НГУ. По вычислительным мощностям в 360 терафлопс (триллионов операций с плавающей точкой в секунду) он превосходит все аналогичные серверы, которые есть в академических организациях за Уралом. Новый кластер предназначен для работы с большими языковыми моделями и генеративным искусственным интеллектом.

— СКЦ «Лаврентьев» является важной частью стратегии развития университета, которая предполагает создание современной вычислительной инфраструктуры на базе НГУ. Запуск пилотного кластера — значимый шаг на пути достижения данной цели. СКЦ «Лаврентьев» станет центром коллективного пользования и будет востребован самыми разными специалистами, а также будет полезен для обработки больших научных данных, — прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Планируется, что суперкомпьютерный центр «Лаврентьев» в полноценном виде заработает в 2026 году. Предельная вычислительная мощность составит 10 петафлопс (квадриллионов операций с плавающей точкой в секунду). Первая очередь СКЦ «Лаврентьев», которая запущена в НГУ, уже позволит решать ряд важных научно-исследовательских и прикладных задач.