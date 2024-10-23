В Новосибирске состоится международный форум «Учебная Сибирь»

Официальное открытие форума состоится 24 октября в 12:00, после чего пройдет пленарное заседание: «Образование для экономики». В первый день также состоятся Межрегиональный форум профориентации детей и молодёжи «Горизонты успеха: профориентация в сердце Сибири»; Всероссийский марафон соучаствующего проектирования «Школа мечты»; мастер-класс МИА «Россия сегодня» «Медиамеханизмы для популяризации образования, науки и технологий» со СМИ и блогерами, пресс-центрами ВУЗов.

Кроме того, на 24 октября запланировано проведение форума «Дни Африки в Сибири», в рамках которого состоится открытие художественной выставки «Мир Африки: сегодня, завтра, вчера» и фотовыставки «Красота по-африкански», также запланирован телемост с Русскими домами Центра народной дипломатии в Буркина-Фасо и Республике Нигер.

Все мероприятия международного форума-выставки «Учебная Сибирь» пройдут на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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