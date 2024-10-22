Инновационное лечение: в Новосибирской области создают альтернативу антибиотикам

Инновационный антибактериальный гель от трофических язв и оригинальные лекарственные препараты российского производства от фиброза печени, панкреатита, травм роговицы создадут и выведут на фармакологический рынок молодые сибирские ученые при поддержке правительства региона. Среди приоритетов, на которые ориентируются в работе сотрудники молодежной лаборатории, – импортозамещение и развитие научно-технологических и профессиональных компетенций в фармакологической сфере.



Разработки ведутся в молодежной лаборатории экспериментальной и клинической фармакологии НИИ клинической и экспериментальной лимфологии – филиале Иниститута цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, которая работает в рамках реализации программы СиббиоНОЦ «Создание Центра экспериментальной и клинической фармакологии». Как отметил руководитель НИИКЭЛ – филиал ИЦиГ СО РАН Максим Королев, молодые ученые работают над созданием фармпрепаратов, которые, пройдя необходимые этапы доклинических и клинических испытаний, имеют все шансы выйти на рынок фармацевтической продукции. В настоящее время сотрудники лаборатории работают над четырьмя основными научными проектами. Среди них: разработка инновационных антимикробных лекарственных средств для лечения инфекционных заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожи и мягких тканей, в частности при лечении трофических язв и синдрома диабетической стопы. Также ученые исследуют терапевтический потенциал композиционный состав из кремния, катехинов и серотонина растительного происхождения при остеопорозе и новые технологии лечения ревматических заболеваний с использованием синтетических биомолекул.