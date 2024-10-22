Ученые из Новосибирска разработали гематоген для людей с непереносимостью лактозы

Новосибирские ученые запатентовали безлактозный гематоген: рецептура отличается от традиционной отсутствием сгущенного молока животного происхождения. При этом в составе нового гематогена есть кокосовое сгущенное молоко. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного аграрного университета.

«Задачей этого изобретения является удаление лактозы, а также увеличение пищевой ценности продукта. Поставленная задача достигается включением в состав гематогена фруктоолигосахаридов, дигидрокверцетина, сгущенного кокосового молока и сукралозы. Данный состав гематогена разнообразит и увеличит пищевую ценность продукта», — рассказала ученый НГАУ Юлия Соловьева, участвовавшая в разработке.

Сейчас новый гематоген проходит лабораторную апробацию для производства в промышленных масштабах на предприятии в Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба НГАУ