НГУ стал лидером в рейтинге БРИКС среди вузов России, расположенных в регионах

Ассоциация составителей рейтингов (АСР) опубликовала пилотный рейтинг вузов стран БРИКС. В итоговый список вошли 600 учебных заведений из десяти государств содружества: Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Саудовской Аравии, Эфиопии и ЮАР. Россия стала вторым государством в рейтинге по числу участников — 161 вуз. Новосибирский государственный находится в общем рейтинге на 19-м месте, занимая самые высокие позиции среди российских вузов, расположенных в регионах, сообщает пресс-служба НГУ.

В целом методика рейтинга БРИКС повторяет методику рейтинга «Три миссии университета», но с учетом национальных особенностей стран, входящих в ассоциацию. Деятельность вуза также характеризуется в трех направлениях: образование, наука и связь с обществом. Отличие в том, что веса некоторых показателей изменены и добавлен один новый показатель: «количество совместных с партнерами БРИКС научных публикаций».

— Высокие позиции НГУ в рейтинге вузов БРИКС объясняются несколькими факторами. Прежде всего это качество образования и научная деятельность. Положительное влияние оказало увеличение значимости такого показателя, как «количество побед обучающихся в вузе на международных студенческих олимпиадах» (данные по олимпиадам учитывались с 2019 по 2023 гг.). А также добавление в новый рейтинг такого критерия, как количество научных работ в партнерстве с коллегами из стран БРИКС. НГУ традиционно силен международными научными связями, особенно с государствами, входящими в данное объединение. У нас сейчас 126 партнерских университетов в 24 странах мира, ежегодно выходит более 300 публикаций с зарубежными соавторами, — отметил ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Всего в первую сотню рейтинга вошли 24 вуза России. Наиболее высокие позиции заняли Московский государственный университет (2-е место), Санкт-Петербургский государственный университет (5-е место), Московский физико-технический институт (6-е место), НИУ ВШЭ (10-е место) и НИЯУ МИФИ (15-е место). Далее идут вузы, расположенные в регионах, среди которых лидером является Новосибирский государственный университет (19-место), потом расположены Томский государственный университет (36-е место) и Уральский федеральный университет (38-е место).

Наиболее сильная сторона российских вузов — качество образования, в топ-100 вузов по этой группе критериев вошли 39 учебных заведений России, при этом 10 из них расположились в первой двадцатке.

Фото: группа «ВКонтакте» Новосибирский государственный университет | НГУ