Как разработки новосибирских ученых помогают выращивать «умный» урожай?

Эксперименты молодых ученых региона с листовым салатом показали прирост зеленой биомассы и более быстрое созревание листового салата и других культур – аналогов биоудобрения в России нет.

Разработкой отечественного биоудобрения из модифицированного хитозана и портативного газоанализатора для оценки эффективности его воздействия на почву занимаются ученые молодежной интеграционной лаборатории «Биоинженерия» Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Собрать команду ученых для разработки передовых агроэкологических технологий удалось благодаря гранту Правительства Новосибирской области.

В ходе пресс-туразаместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова ознакомилась с разработками ученых. «Молодежная интеграционная лаборатория биоинженерии создана в прошлом году за счет средств областного бюджета по программе поддержки развития науки, инноваций и обеспечения развития трансфера технологий на площадке НГТУ НЭТИ, при поддержке аграрного университета, НГУ. В ее составе 18 студентов, аспирантов, молодых преподавателей, которые смогут приобрести здесь новые компетенции и выйти на самостоятельные научные проекты, которые будут использованы в реальном аграрном секторе. В числе разработок биоразлагаемый гель для удобрения почв, созданный на базе природного компонента хитозана, – здоровая органика, а также аппарат для анализа почвенных газов для оценки эффективности использования удобрений. Первые опыты использования разработок уже проводятся в тепличных хозяйствах и показывает высокие результаты: повышение рентабильности, снижение себестоимости, получение продуктов для здорового питания. Данные продукты точно будут востребованы, работа молодых ученых перспективна с учетом того, что аграрная отрасль – одна из основных отраслей экономики», – подчеркнула госпожа Мануйлова.