В Новосибирской области состоится масштабный фестиваль NAUKA 0+

В программе более ста мероприятий: лекции и мастер-классы от ученых ведущих научных вузов, познавательные экскурсии по музеям города и научным институтам, показы научных фильмов, интерактивные выставки, научные квизы и квесты, которые пройдут в различных населенных пунктах Новосибирской области.

С 13 по 22 ноября 2024 года Новосибирск традиционно станет площадкой для проведения Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ - одного из ключевых мероприятий Десятилетия науки и технологий в России.

Ключевая тема фестиваля этого года – «Наука вокруг нас». Мир науки — это океан знаний и бесконечность открытий, которые мы уже сделали и которые еще предстоит совершить. Главная задача фестиваля – интересно и доступно показать науку в окружающих вещах человеческого жилища, где представлены различные достижения науки, без которых невозможно представить свою жизнь: от электроприборов на кухне до бытовой химии в ванной.

"Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ в Новосибирской области - это действительно яркое событием в мире науки и образования для нашего региона и всей России. Тема фестиваля в этом году — «Наука вокруг нас», и это подчёркивает, насколько важно демонстрировать достижения науки в нашей повседневной жизни. Более 100 мероприятий ждут участников фестиваля: лекции, мастер-классы, экскурсии, показы научных фильмов, интерактивные выставки, научные квизы и квесты. Каждый найдёт мероприятие по своему вкусу и возрасту. Правительство региона проводит серию научно-популяризированных мероприятий в течение года, и этот фестиваль - является кульминацией этих событий. Он объединяет представителей вузов, школ, научных институтов, высокотехнологичных предприятий и инновационных компаний. И что особенно важно в Год семьи, это праздник для всех поколений, детей и их родителей", - прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.