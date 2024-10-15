В Новосибирской области состоится масштабный фестиваль NAUKA 0+

Главная тема фестиваля в этом году — «Наука вокруг нас», научные достижения в повседневной жизни.
В программе более ста мероприятий: лекции и мастер-классы от ученых ведущих научных вузов, познавательные экскурсии по музеям города и научным институтам, показы научных фильмов, интерактивные выставки, научные квизы и квесты, которые пройдут в различных населенных пунктах Новосибирской области.
С 13 по 22 ноября 2024 года Новосибирск традиционно станет площадкой для проведения Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ - одного из ключевых мероприятий Десятилетия науки и технологий в России.
Ключевая тема фестиваля этого года – «Наука вокруг нас». Мир науки — это океан знаний и бесконечность открытий, которые мы уже сделали и которые еще предстоит совершить. Главная задача фестиваля – интересно и доступно показать науку в окружающих вещах человеческого жилища, где представлены различные достижения науки, без которых невозможно представить свою жизнь: от электроприборов на кухне до бытовой химии в ванной.
"Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ в Новосибирской области - это действительно яркое событием в мире науки и образования для нашего региона и всей России. Тема фестиваля в этом году — «Наука вокруг нас», и это подчёркивает, насколько важно демонстрировать достижения науки в нашей повседневной жизни. Более 100 мероприятий ждут участников фестиваля: лекции, мастер-классы, экскурсии, показы научных фильмов, интерактивные выставки, научные квизы и квесты. Каждый найдёт мероприятие по своему вкусу и возрасту. Правительство региона проводит серию научно-популяризированных мероприятий в течение года, и этот фестиваль - является кульминацией этих событий. Он объединяет представителей вузов, школ, научных институтов, высокотехнологичных предприятий и инновационных компаний. И что особенно важно в Год семьи, это праздник для всех поколений, детей и их родителей", - прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.
За дни проведения Фестиваля каждый желающий сможет стать героем настоящего ток-шоу или стенд-апа. Юные участники обсудят с экспертными гостями вопросы различного характера: есть ли жизнь на Марсе, как мутации в генах могут повлиять на здоровье, какие способы утилизации пластика существуют, откуда пошли шутки про филологов и другое.
Одним из ярких событий мероприятия станет Выставка научных достижений, технологических и инновационных разработок, которая пройдет в концертном комплексе им. В. Маяковского с 13 по 14 ноября 2024 года. На площадке более 20 организаций представят свои стенды с научными разработками и передовыми научными достижениями. Среди них вузы и исследовательские институты, образовательные учреждения, высокотехнологичные предприятия и инновационные компании. 14 ноября состоится официальное открытие Фестиваля и кинопоказ.
В 2024 году фестиваль пройдет в смешанном формате. Помимо очных мероприятий запланированы онлайн-активности: лекции, дни открытых дверей и квизариумы. Ряд мероприятий пройдут районах области: Болотнинском, Чановском, Татарском, а также в Маслянино, Купино, Карасуке, Куйбышеве и р. п Чистоозерное.
В течение десяти дней каждый желающий сможет отправиться в увлекательное научное путешествие по разным тематическим направлениям:
- Экология, атмосфера, климат;
- Философия, мышление, картина мира;
- Коммуникация, социальные науки, интеллект;
- Вода, гигиена, микробиом;
- Энергетика, телекоммуникации;
- Гаджеты, инженерные науки, технологии;
- Возрастная психология, игра, развитие;
- Физиология мозга, сон;
- Питание, сельское хозяйство, биотехнологии.
Фестиваль проводится министерством науки и инновационной политики Новосибирской области на ведущих научных площадках, а также в вузах, музеях и научных центрах.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства науки и инновационной политики Новосибирской области nauka.nso.ru
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