Новосибирцы смогут поучаствовать в научно-технологическом диктанте в рамках форума «Технопром»

Мероприятие будет посвящено технологиям для жизни, их влиянию на человека, результатам и перспективам фундаментальной науки.

Диктант проходит в рамках Международного форума технологического развития "Технопром" и ежегодно погружает участников в актуальную тематику. В этом году основная тема — «Биотехнологии для всех».

Принять участие можно в 2-х форматах: очно или онлайн.

Единый старт диктанта состоится 24 октября в 10.00 по московскому времени (14.00 Новосибирск).

Официальные площадки проведения:

● Новосибирский Государственный Педагогический Университет

● Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения

● Новосибирский химико-технологический колледж имени Д. И. Менделеева

● Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

● Сеть "Точек Кипения"

Пройти диктант в онлайн-формате можно с 10.00 24 октября до 23.59 27 октября (по московскому времени) на сайте форума.

По итогам прохождения диктанта будет сформирован единый рейтинг по всем участникам (в зачёт пойдёт количество правильных ответов и время прохождения теста). Каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта, а лучшие участники - специальные сертификаты о подтверждении своего технологического интеллекта. Победителей ждут призы форума "Технопром".

К участию приглашаются все желающие. Добро пожаловать в мир новых технологий.

В 2023 году состоялся первый Всероссийский научно-технологический диктант. Более 45 000 участников из 89 регионов России смогли проверить свои знания о науке и самых передовых разработках в сфере беспилотной авиации.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства науки и инновационной политики Новосибирской области nauka.nso.ru

