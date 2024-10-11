В Новосибирском художественном музее проходит Первая Всероссийская научно-практическая конференция «Муратовские чтения»

Участники конференции из разных регионов страны обсуждают вопросы научного искусствознания в Сибири.
На открытии гостей приветствовала заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская: «Многообразие, содержательная глубина и актуальность профессионального наследия Павла Муратова – историка искусства, художественного критика, музейного деятеля, коллекционера, педагога – определяет формат всего мероприятия и широкий спектр тем, которые будут здесь обсуждаться профессионалами из разных уголков страны. Безусловно, обмен опытом и знаниями – важная задача для деятелей культуры. А также сохранение памяти о тех, чей вклад в развитие культурной жизни региона трудно переоценить».
Конференция посвящена памяти искусствоведа Павла Дмитриевича Муратова, выдающегося исследователя истории художественной жизни Сибири ХХ века, первого научного сотрудника Новосибирской картинной галереи, внесшего значительный вклад в становление и развитие музейного собрания.
На мероприятии участники конференции из разных регионов России обсуждают вопросы научного искусствознания в Сибири, комплектования, изучения и экспонирование музейных коллекций, исследования истории и современных тенденций художественной культуры Сибири и Урала.
В работе конференции принимают участие представители музеев, университетов, архивов и библиотек Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Арзамаса, Екатеринбурга, Омска, Томска, Барнаула, Красноярска, Иркутска и других городов. В программу мероприятия включены доклады специалистов Российской академии художеств, в том числе Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств РАХ.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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