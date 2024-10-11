В Новосибирском художественном музее проходит Первая Всероссийская научно-практическая конференция «Муратовские чтения»

На мероприятии участники конференции из разных регионов России обсуждают вопросы научного искусствознания в Сибири, комплектования, изучения и экспонирование музейных коллекций, исследования истории и современных тенденций художественной культуры Сибири и Урала.

В работе конференции принимают участие представители музеев, университетов, архивов и библиотек Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Арзамаса, Екатеринбурга, Омска, Томска, Барнаула, Красноярска, Иркутска и других городов. В программу мероприятия включены доклады специалистов Российской академии художеств, в том числе Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств РАХ.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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