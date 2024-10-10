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Наука и образование

Когда новосибирские школьники уйдут на осенние каникулы?

Кроме того, уже назвали даты новогоднего отдыха.

pixabay.com

Новосибирцам сообщили о школьных каникулах этой осенью. По информации Минтруда России, схема по всей стране традиционная, однако могут наблюдаться небольшие изменения у разных регионов или в конкретных учебных заведениях.

В новосибирских школах осенние каникулы начнутся 28 октября, а завершатся 4 ноября (на эту дату приходится День народного единства) — за парту ученики вернуться 5 ноября.

Также уже известны сроки по новогоднему отдыху: зимние каникулы запланированы на период с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025.

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