Когда новосибирские школьники уйдут на осенние каникулы?

Новосибирцам сообщили о школьных каникулах этой осенью. По информации Минтруда России, схема по всей стране традиционная, однако могут наблюдаться небольшие изменения у разных регионов или в конкретных учебных заведениях.

В новосибирских школах осенние каникулы начнутся 28 октября, а завершатся 4 ноября (на эту дату приходится День народного единства) — за парту ученики вернуться 5 ноября.

Также уже известны сроки по новогоднему отдыху: зимние каникулы запланированы на период с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025.