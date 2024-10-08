Новосибирская область — в пилотном проекте по инклюзивному образованию от детского сада до вуза

Новосибирская область в числе шести регионов РФ стала участником федерального пилотного проекта «Формирование системы образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства».

В частности, замминистра отметил, что основной целью федерального проекта является обеспечение «бесшовности» инклюзивного образования от детского сада до школы, СПО и вуза по четырем основным направлениям: «Обучение», «Социализация», «Профориентация», «Трудоустройство». «Конечным результатом станет разработка типовой модели образовательного маршрута для детей и молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья для получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства. До 2026 года проект будет реализован в пилотных регионах, после чего разработанные методики и алгоритмы передадут в остальные регионы России», – пояснил Роман Каменев.

Говоря о других проектах, связанных с инклюзивным образованием, заместитель министра отметил участие Новосибирской области с 2016 года в чемпионатном движении «Абилимпикс». В настоящее время из победителей регионального этапа сформирована сборная команда Новосибирской области в составе 17 человек для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который пройдет с 25 по 29 октября в Москве.

Кроме того, в текущем году Новосибирская область стала площадкой для проведения финала Всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов «Профессиональное завтра», направленного на решение задач профориентации и содействия трудоустройству молодежи с инвалидностью и ограниченными возможностями. Открытие конкурса, проводимого НГТУ, состоится 9 октября, его очными участниками станут более 100 человек, а также более 20 экспертов – представителей вузов и общественных организаций.



Как отметила в ходе пресс-конференции начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова, в регионе ежегодно увеличивается доля работающих людей с инвалидностью. «Нацпроект «Демография», региональная программа «Содействие занятости», квотируемые рабочие места, субсидирование найма, сопровождаемое трудоустройство через соцзаказ – в Новосибирской области сформирована комплексная система инклюзивного трудоустройства, позволяющая активно привлекать на рынок труда людей с инвалидностью, благодаря этим мерам доля работающих людей с инвалидностью с каждым годом увеличивается», – рассказала Ольга Лаврова.