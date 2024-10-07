В Новосибирском государственном университете открылась выставка «Наука в лицах»

В НГУ заработала выставка «Наука в лицах» — галерея портретов выдающихся российских ученых, инженеров, авторов инновационных разработок, лауреатов премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых. Среди героев выставки — выпускники новосибирских вузов и молодые ученые из столицы Сибири. Выставка «Наука в лицах» доступна для посещения в учебном корпусе НГУ, в холле второго этажа до 1 ноября.

«Такие проекты играют важную роль в повышении престижа науки и привлечении молодёжи в научную сферу. Они показывают, что наука — это не только сложные расчёты и эксперименты, но и интересные люди. Выставка фотопортретов молодых учёных — это возможность узнать больше о тех, кто вносит вклад в развитие науки и технологий в нашей стране. Она напоминает нам о том, что будущее науки зависит от молодых талантов, которые сегодня только начинают свой путь», — прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

В 2024 году героиней проекта «Наука в лицах» стала выпускница факультета естественных наук НГУ, заведующая группой генной иммунотерапии Института биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Ирина Алексеенко — разработчик невирусного генотерапевтического препарата для лечения рака.

«Моя мечта — создать эффективное лекарство от рака, чтобы никто больше не потерял маму, как это случилось со мной. Это достижение, которого ждет весь мир, и мы сделали еще один шаг вперед, разработав первый в России невирусный генотерапевтический препарат, который успешно прошел первую фазу клинических испытаний. Верю, что проект «Наука в лицах» вдохновит молодых ученых на новые открытия. С радостью расскажу о том, как мы прошли путь разработки, в НГУ — университете, который научил меня думать», — рассказала Ирина Алексеенко.