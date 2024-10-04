Накануне Дня учителя в Новосибирске наградили лучших педагогов региона

День учителя отмечается 5 октября — не забудьте поздравить своих любимых наставников.
Чествование и вручение значимых наград лучшим педагогам состоялось в честь Международного Дня учителя. С профессиональным праздником педагогов в формате видеообращения поздравил губернатор Андрей Травников.
«Новосибирская область – в передовиках по качеству образования. В первую очередь, это – заслуга именно учителей. Вы не просто следуете требованиям времени и федеральным стандартам. Вы всегда идете на шаг впереди, разрабатываете свои программы и методики, обмениваетесь опытом. Не только учите, но и учитесь сами. Сегодня наша задача – не только сохранить флагманские позиции новосибирского образования, но – и как всегда – опережать время. Наша система образования – важнейшая составляющая стратегии социально-экономического развития Новосибири, ее главное конкурентное преимущество. Потому что профессионалы и кадры с высокой квалификацией, которые сегодня привлекают в наш регион инвесторов и крупнейших работодателей, начинаются со школьной скамьи. С тех знаний и тех установок, которые даете нашим детям вы, учителя. Новые национальные проекты открывают новые возможности и направления развития отрасли. У меня нет сомнений в том, что новосибирские учителя готовы к этому. Желаю успехов в работе и благополучия вам и вашим близким», – сказал глава региона.
Участников торжественного мероприятия также поприветствовала заместитель губернатора Валентина Дудникова, в частности, она подчеркнула, что в жизни каждого человека есть особое место учителю, который во многом определяет судьбу. «Учитель – это герой наших дней, ведь именно они формируют будущее нашего региона, нашей страны. Желаю вам здоровья, неиссякаемой энергии, успехов, терпения, талантливых учеников и педагогических дебютов», – отметила замгубернатора.
Международный День учителя отмечен в государственных календарях более чем ста стран. В России День учителя празднуется в 5 октября.
Комментарии (0)