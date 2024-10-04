Накануне Дня учителя в Новосибирске наградили лучших педагогов региона

Участников торжественного мероприятия также поприветствовала заместитель губернатора Валентина Дудникова, в частности, она подчеркнула, что в жизни каждого человека есть особое место учителю, который во многом определяет судьбу. «Учитель – это герой наших дней, ведь именно они формируют будущее нашего региона, нашей страны. Желаю вам здоровья, неиссякаемой энергии, успехов, терпения, талантливых учеников и педагогических дебютов», – отметила замгубернатора.

Международный День учителя отмечен в государственных календарях более чем ста стран. В России День учителя празднуется в 5 октября.