17 тысяч в городских школах, 9 тысяч — в сельских: в Новосибирской области стало больше учителей

За последние три года выросло число педагогов в Новосибирской области. О подготовке кадров шла речь на пресс-конференции с участием министра образования региона Марии Жафяровой.

«Если в 2022 году численность педработников в системе общего образования региона составляла 25 741 человек, то в 2024 году их число увеличилось до 26 170 человек. Прежде всего, это связано с вводом новых мест в школах. В настоящее время в городских общеобразовательных организациях трудоустроено свыше 17 тысяч педработников, в сельских школах – более 9 тысяч», – проинформировала Мария Жафярова, уточнив, что наиболее востребованными являются учителя математики, русского языка и литературы, иностранных языков и начальных классов.

Для восполнения кадров в региональную систему образования привлекаются молодые специалисты – около 650 начинающих педагогов ежегодно приходят из педколледжей и НГПУ. Более 200 человек привлечено по федеральному проекту «Земский учитель», который реализуется с 2020 года. Помимо этого, региональный проект «Сетевой учитель» позволяет учителям базовых школ, при поддержке тьюторов, вести уроки в онлайн-режиме для обучающихся сельских и отдаленных территорий.

Министр обратила особое внимание на подготовку педагогических кадров в рамках федерального проекта «Профессионалитет», в который первым в регионе вошел Новосибирский педагогический колледж им. А.С.Макаренко №1. «Участие в «Профессионалитете» среди прочих позволяет нам решать задачу подготовки педагогов дополнительного образования инженерно-технической направленности, с учетом потребностей конкретных работодателей. Первый выпуск учреждений образовательного кластера «Педагогика» по шести различным специальностям состоится у нас в 2026 году. Надеюсь, это будут высокие результаты», – отметила Мария Жафярова.

Также в пресс-конференции приняли участие начальник департамента образования мэрии г. Новосибирска Рамиль Ахметгареев и проректор Новосибирского государственного педагогического университета Алексей Герасёв. Рамиль Ахметгареев добавил, что благодаря приходу молодых специалистов в образовательные организации г. Новосибирска средний возраст педработников снизился на 5-6 лет и в настоящее время составляет 47 лет.

Алексей Герасёв подчеркнул, что за последние 10 лет прием в НГПУ на бюджетные места увеличился с 1700 до 2200 человек. В 2024 году наиболее востребованными стали программы по русскому языку и литературе, которую выбрали 128 человек, по математике – 105 человек, по логопедии – 72 человека. Также пользуются спросом информатика, химия, физика и биология.