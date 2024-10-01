Как новосибирцы отреагировали на перспективу сокращения школьной 11-ки?

Против сокращения срока школьного образования высказались жители Новосибирска. Шесть из десяти опрошенных заявили, что не поддерживают такую инициативу. Об этом свидетельствуют результаты исследований SuperJob.

При этом на перспективу «оптимизации» школьной 11-ки негативно отреагировали 56% женщин и еще больше мужчин (62%). Позитивно отнеслись к возможному нововведению 26% респондентов, 15% затруднились с ответом.

Напомним, ранее помощник президента России и экс-министр культуры Владимир Мединский сказал, что сегодня школьное образование сроком в одиннадцать лет стало «непозволительной роскошью» и его необходимо спрессовать.