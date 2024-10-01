18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Как новосибирцы отреагировали на перспективу сокращения школьной 11-ки?

Ранее помощник президента РФ и экс-министр культуры Владимир Мединский сказал, что школьное образование сроком в одиннадцать лет стало «непозволительной роскошью» в нынешних реалиях.

pxhere.com

Против сокращения срока школьного образования высказались жители Новосибирска. Шесть из десяти опрошенных заявили, что не поддерживают такую инициативу. Об этом свидетельствуют результаты исследований SuperJob.

При этом на перспективу «оптимизации» школьной 11-ки негативно отреагировали 56% женщин и еще больше мужчин (62%). Позитивно отнеслись к возможному нововведению 26% респондентов, 15% затруднились с ответом.

Напомним, ранее помощник президента России и экс-министр культуры Владимир Мединский сказал, что сегодня школьное образование сроком в одиннадцать лет стало «непозволительной роскошью» и его необходимо спрессовать.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: