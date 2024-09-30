Филиал Образовательного центра Юрия Башмета откроют в Новосибирске

«Для Новосибирской специальной музыкальной школы подписанное соглашение – важный этап в формировании централизованного образовательного центра, который показывает, что музыкальное образование в Сибири идёт в ногу со столичным тенденциями. Регулярные мастер-классы, лекции и семинары лучших преподавателей России теперь будут доступны для всех учащихся и педагогов, что, несомненно, повысит уровень образования в отрасли культуры Новосибирской области», – отметил директор Специальной музыкальной школы Станислав Янковский.

Данное соглашение будет способствовать дальнейшему развитию взаимодействия центральных регионов России и Сибири, распространению лучших практик в сфере культуры и образования. Молодые музыканты получат возможность участвовать в образовательных мероприятиях в сфере культуры и искусства, учиться у лучших педагогов и реализовывать свои таланты.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru