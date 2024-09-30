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Наука и образование

Филиал Образовательного центра Юрия Башмета откроют в Новосибирске

Для молодых талантов и педагогов будут проводиться лекции, мастер-классы и семинары не только с ведущими российскими музыкантами, но и с зарубежными артистами.

mk.nso.ru

Новосибирская специальная музыкальная школа и Всероссийский юношеский симфонический оркестр в лице художественного руководителя и главного дирижера Юрия Башмета договорились об установлении долгосрочных партнерских отношений и реализации совместных мероприятий.

В планах – открытие в Новосибирске филиала Образовательного центра Юрия Башмета. На базе центра будут организовываться концерты с участием молодых артистов. Как отмечают участники соглашения, проект направлен на выявление и продвижение талантливых исполнителей.

mk.nso.ru
mk.nso.ru

«Для Новосибирской специальной музыкальной школы подписанное соглашение – важный этап в формировании централизованного образовательного центра, который показывает, что музыкальное образование в Сибири идёт в ногу со столичным тенденциями. Регулярные мастер-классы, лекции и семинары лучших преподавателей России теперь будут доступны для всех учащихся и педагогов, что, несомненно, повысит уровень образования в отрасли культуры Новосибирской области», – отметил директор Специальной музыкальной школы Станислав Янковский. 

Данное соглашение будет способствовать дальнейшему развитию взаимодействия центральных регионов России и Сибири, распространению лучших практик в сфере культуры и образования. Молодые музыканты получат возможность участвовать в образовательных мероприятиях в сфере культуры и искусства, учиться у лучших педагогов и реализовывать свои таланты. 

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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