В Новосибирской области значительно выросло число заявлений на обучение от абитуриентов

На совещание в правительстве Новосибирской области губернатор Андрей Травников отметил, что основные показатели приёмной кампании этого года – позитивные, а некоторое снижение числа иностранных студентов понятно и объясняется геополитическими изменениями: «По всем показателям достаточно неплохая динамика. Серьёзное количество бюджетных мест и данные контрольных цифр приёма были сформированы по заявкам отраслевых советов по основным специальностям и профессиям. Студентов у нас выпускается даже больше, чем заявляется нашими отраслями, и главная задача работодателей – удержать ребят по специальности на рабочих местах».

Приём на обучение по 166-ти программам среднего профессионального образования за счёт бюджета Новосибирской области в 2024 году осуществляется в 59-ти колледжах министерства образования Новосибирской области (51), минздрава (4), минкульта (3) и минспорта (1).

Контрольные цифры приёма для обучения на бюджете в колледжах на 2024-2025 учебный год составляют 13033 бюджетных места. За период с 2020 по 2024 годы объём КЦП на обучение по программам СПО за счёт средств областного бюджета, ежегодно утверждаемый правительством Новосибирской области, увеличился на 1904 бюджетных места.

В 2024 году наблюдается резкое увеличение количества поданных абитуриентами заявлений на обучение. Приёмными комиссиями колледжей принято 57 891 заявление (в 2023 году – 27750 заявлений), в том числе: 48 608 заявлений на обучение за счёт ассигнований бюджета Новосибирской области.

Значительный рост объясняется результатом цифровой трансформации как государства в целом, так и образовательных организаций в частности, а именно: запуском цифрового сервиса по приёму заявлений на обучение через портал «Госуслуги». Такой вид подачи заявления ежегодно набирает популярность среди абитуриентов. Опыт приёмной кампании 2024 года подтверждает, что подача заявления через «Госуслуги» значительно облегчает процесс передачи документов.

Средний балл аттестатов при зачислении абитуриентов для обучения по программам среднего профессионального образования из года в год увеличивается – в 2024 году он составил 3,94.

По состоянию на 20.09.2024, численность граждан, зачисленных на первый курс в колледжи, составила 12 674 человека, в том числе – заключен и действует 91 договор целевого обучения за счёт бюджетных ассигнований; 1 683 человека зачислено на обучение по программам ФП «Профессионалитет» (выполнение КЦП – 97,3%). Обучение в соответствии с ФП «Профессионалитет» реализуются в 13 профессиональных образовательных организациях Новосибирской области в кластерах «Педагогика», «Машиностроение» и «Информационные технологии».